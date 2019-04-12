ختامي المرموم يبلغ السبت محطة تحديات الكبار

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يتواصل مهرجان ختامي المرموم، والذي يصل يوم غدٍ السبت إلى محطة منافسات الكبار، وستكون البداية عن طريق منافسات أشواط السيارات للذلل والزمول لهجن أبناء القبائل.

والتي تقام على مدار 32 شوطاً مقسمة على الفترتين الصباحية والمسائية، وستكون الأشواط الثمانية الأولى من الفترة الصباحية مخصصة لهجن الإنتاج لمسافة ثمانية كيلومترات، وسينال الفائزون بالمركز الأول في الأشواط الصباحية سيارات «تويوتا ستيشن، نيسان باترول، شيفروليه بليزر»، ويحصل الفائزون بالمراكز من الثاني وحتى العاشر على جوائز نقدية قيمة.

وبالمقابل سيكون التنافس في الفترة المسائية عبر ستة عشر شوطاً مقسمة بين المحليات والمهجنات، وسيحصل الفائزون بالمركز الأول على سيارات «رينج روفر، تويوتا ستيشن، نيسان باترول، فورد ستيشن»، بينما ينال الفائزون بالمراكز من الثاني وحتى العاشر جوائز مالية قيمة.