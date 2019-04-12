قرية المرموم التراثية تنظم مسيرة التسامح

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تنظم قرية المرموم التراثية، مساء اليوم، مسيرة التسامح، وذلك بالتعاون مع دبي أوت ليت مول، وحددت إدارة قرية المرموم التراثية الثالثة والنصف ظهراً موعداً لتجمع السيارات التي ستنطلق إلى مقر القرية التراثية بنادي دبي لسباقات الهجن، وكشف عبدالله أحمد فرج، مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، ومدير قرية المرموم التراثية، أن «نادي نيسان»، سيكون حاضراً بمشاركة أكثر من 50 سيارة نيسان GTS بالإضافة إلى المشاركة المعتبرة لشرطة دبي.

وبالتحديد شرطة السياحة التي ستقوم بعملية التنظيم المروري للمسيرة التي قال فرج، إن سيارات الإسعاف ستكون حاضرة، وأضاف: أتقدم بالشكر لجميع الجهات والمشاركين في هذه المسيرة التي تم الترتيب لها لتخرج في ثوب قشيب، وأنتهز هذه الفرصة لأتقدم بشكر خاص لشركائنا في دبي أوت ليت مول الذين أعدوا الكثير من المفاجآت السعيدة للمشاركين في مسيرة التسامح.