«الفجيرة لصيد الأسماك» يشارك في بطولة العالم

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تغادر فجر اليوم بعثة فريق نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية ممثل الإمارات في بطولة العالم لصيد الأسماك التي تقام بكوستاريكا في الفترة من 28 أبريل الجاري وحتى الثالث من مايو المقبل بمشاركة 46 دولة، وتم الإعلان عن تفاصيل المشاركة خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس بفندق نوفتيل الفجيرة بحضور أحمد إبراهيم نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية والمدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي البحري وهيثم محمود مدير شركة «بلو واتر مارين» راعي بطولات الفجيرة لصيد الأسماك.

ووجه أحمد إبراهيم فريق الفجيرة إلى ضرورة تمثيل الإمارات خير تمثيل ورفع اسم الدولة عالياً من خلال المشاركة في هذا المحفل الدولي، موجهاً الشكر لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، لتكفله بتذاكر فريق الفجيرة، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي يلقاه فريق الفجيرة من قبل سمو ولي عهد الفجيرة فضلاً عن رعاية سموه لكبريات البطولات التي تنظم بنادي الفجيرة البحري .

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وأشار إبراهيم إلى أن الاتحاد الدولي لرياضة صيد الأسماك وضع الإمارات من ضمن الدول التي ستقوم بتنظيم بطولة العالم لصيد الأسماك في الفجيرة وذلك مستقبلاً، مضيفاً: في اعتقادي أن إمارة الفجيرة وبما تملكه من إمكانات بحرية وتنظيمية قادرة على استضافة مثل هذه الأحداث، حيث نقوم بتنظيم أكثر من ثلاث جولات لمسابقة صيد الأسماك في الفجيرة بمشاركة أعداد كبيرة من الفرق المحلية والخارجية.