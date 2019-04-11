بعثة شباب الجودو إلى أوزبكستان اليوم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تغادر الدولة اليوم بعثة شباب الجودو إلى أوزبكستان للمشاركة في بطولة آسيا للجودو، ويترأس البعثة محمد جاسم، أمين السر المساعد للاتحاد، بجانب 6 من نجوم اللعبة البارزين، وتقام البطولة في الفترة من 12 إلى 16 أبريل الجاري.

وكانت بعثة منتخبنا قد استعدت للبطولة بمعسكر جورجيا الإعدادي الذي عادت منه أول من أمس قبل أن تغادر اليوم إلى أوزبكستان، حيث تحضرت البعثة بقوة للمشاركة في الحدث الآسيوي الكبير.

وبات المنتخب جاهزاً لتقديم أقوى العروض والعودة من المنافسة الآسيوية بنتائج متميزة.

وحرص رئيس اتحاد جورجيا للجودو على الاحتفال بوداع البعثة قبل مغادرتها في إطار العلاقة الجيدة التي تربط الاتحادين الإماراتي والجورجي والتعاون المستمر بينهما لدعم الجودو عالميا.

واطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، على جاهزية المنتخب للمشاركة في البطولة والظهور بمستوى جيد يعكس التطور الكبير الذي وصل إليه الجودو الإماراتي خلال السنوات الأخيرة، داعيا البعثة إلى بذل أقصى مجهود لتقديم مستويات جيدة والاستفادة من المشاركة في الحدث القاري، والتي تأتي ضمن خطة الاتحاد المستمرة لتطوير وتقدم الجودو.