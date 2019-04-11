«الظفرة البحري» ينطلق من شاطئ المرفأ اليوم

المصدر: أبوظبي: البيان الرياضي

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، يشهد شاطئ مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة، اليوم، انطلاق الدورة الحادية عشرة من مهرجان الظفرة البحري الرياضي المجتمعي السنوي، وأكملت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، استعداداتها لانطلاق المهرجان، الذي يتضمن العديد من الفعاليات.

وتدشن المنافسات سباق صلاحة للبوانيش الشراعية المهرجان، ظهر اليوم، من جزيرة صلاحة في مدينة المرفأ، وذلك لمسافة 10 كم، ويتوقع أن يشهد السباق منافسة قوية، حيث يتوقع أن يبلغ عدد المشاركين 50 بانوشاً من مختلف إمارات الدولة، ويضم كل بانوش 5 بحارة، جميعهم من المواطنين.

وتعد مسابقات البوانيش الشراعية، من المسابقات التراثية، التي يحرص عليها عشاق تلك الرياضات، ويتمسكون بها ويشاركون فيها بواسطة البوانيش التراثية، التي تتكون من جذع شجرة محفور بطريقة قديمة وتراثية، ويتراوح طول البانوش من 30 إلى 32 قدماً.

ويشهد اليوم أيضاً، التجهيزات والاستعدادات النهائية لسباق مروح 60 قدماً، استعداداً لانطلاق المنافسات، حسب طبيعة الأرصاد الجوية، ومناسبة حالة الطقس التي تتبعها اللجنة المنظمة للمهرجان عن كثب، لتحديد الوقت المثالي لبدء السباق، ويتوقع أن يكون الجمعة أو السبت.

مشاركة متميزة

ومن جانبه، ثمن أحمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، جهود القيادة الرشيدة على الدعم الدائم والمستمر لمختلف الأحداث التراثية بشكل عام، والرياضات التراثية البحرية بشكل خاص.

وأشار الرميثي إلى أن الإقبال الكبير للجمهور، والمشاركات المتميزة، والمنافسة القوية خلال منافسات الظفرة البحري، على مدى الدورات السابقة، تعكس مدى نجاح المهرجان وتطوره من عام إلى آخر، حيث يقدم مستويات عالية من الإبداع التميز، ساهمت في جذب عشاق الرياضات البحرية التراثية إلى موقع المهرجان على شاطئ المرفأ.

وتقدم الرميثي بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، على رعاية سموه، ودعم مهرجان الظفرة البحري، مؤكداً أن رعاية سموه تضاعف من قيمة الحدث، لا سيما أن سموه دائم الحرص على متابعة كافة التفاصيل الخاصة به، ودائم التوجيه بتوفير كل متطلبات النجاح.

نجاح

وبدوره، أثنى ماجد عتيق المهيري، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، بالنجاح الكبير الذي حققه مهرجان الظفرة البحري خلال الدورات العشر السابقة، كما أشاد بجهود اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الظفرة البحري، وكافة الجهات المتعاونة، والتي كان لها أفضل الأثر في إنجاح السباق ليخرج بهذا الشكل المتميز.

فعاليات جديدة

أشار عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة الفعاليات والبرامج الثقافية والتراثية، إلى أن مهرجان الظفرة البحري هذا العام، سيشهد العديد من الفعاليات الجديدة والمتجددة، التي تلبي أذواق عشاق التراث والرياضات البحرية، من خلال تقديم باقة متنوعة ومختلفة من الأنشطة والفعاليات على شاطئ المرفأ.