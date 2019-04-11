الأبيض يلاقي الأخضر في «عام التسامح» للبولو غداً

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

وضع نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو اللمسات الأخيرة على انطلاقة بطولة عام التسامح للبولو التي ينظمها النادي بملعبه الرئيسي غداً الجمعة، التي تقام بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وتشهد بطولة عام التسامح المباراة الاستعراضية التي تجمع بين الإمارات والسعودية، والتي تأتي تأكيداً للعلاقات القوية التي تجمع البلدين، كما يأتي تنظيم النادي للحدث تواكباً مع تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان 2019 عاماً التسامح.

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة اجتماعها التحضيري للمباراة برئاسة زايد خليفة زايد العبودي الزعابي مدير عام النادي الذي تولى المهمة أخيراً، والذي بدأ الإشراف على جميع الترتيبات الخاصة بالمباراة الاستعراضية من خلال متابعة عمل اللجان ومناقشة جميع الفعاليات التي ستقام على هامش الحدث، ودور كل لجنة من اللجان.

وقدم العبودي الدعوة إلى جميع الجهات الحكومية والخاصة للمشاركة في فعالية عام التسامح.

وقال: نحتفي بعام التسامح الذي يرسخ دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح وتأكيد قيمها باعتبارها عملاً مؤسسياً مستداماً من خلال مجموعة من التشريعات والسياسات الهادفة إلى تعميق قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة خصوصاً.