لجنة «زايد الرياضية» تجتمع الأحد

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ينظم نادي ضباط القوات المسلحة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي «بطولة زايد الرياضية» في نسختها الـ 23 لهذا العام، وبهذه المناسبة تعقد اللجنة المنظمة للبطولة آخر اجتماعاتها التحضيرية الأحد المقبل في نادي ضباط القوات المسلحة الساعة 10 صباحاً، لاعتماد كل الترتيبات الخاصة بالألعاب والفرق المشاركة وحفل الافتتاح للبطولة، التي تحيي ليالي شهر رمضان المبارك سنوياً ويعتبرها الجمهور أولمبيادا مصغرا. ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي موسع للإعلان عن تفاصيل البطولة والفرق المشاركة الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 10 صباحا في مقر النادي.