125 طبقاً تتوج الكرواتي «جوسيب» بطلاً لرماية التراب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توج الكرواتي جوسيب جلازنوفيك بطلاً لرماية التراب بعد منافسة شرسة قهر فيها 141 رامياً، حيث حقق البطل العلامة الكاملة 125 طبقاً محققاً رقماً قياسياً عالمياً وبطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وجاء في المركز الثاني التايلاندي سافيت وحصل على الميدالية الفضية، فيما حل الألماني باول بيوريش ثالثاً ونال الميدالية البرونزية وحصلا أيضاً على بطاقة التأهل.

كما قدم رماة منتخبنا الوطني أداء جيداً، ونجح الرامي ظاهر العرياني في تقديم مستوى متميز وحقق 120 طبقاً من أصل 125 طبقاً، مبتعداً بفارق طبقين فقط عن التأهل إلى النهائيات وهي نتيجة طيبة للغاية في ظل مشاركة 142 رامياً من أفضل الرماة.

كما قدم لاعب منتخبنا الوطني يحيى المهيري في أول مشاركة دولية له بعد تحوله من الدبل تراب إلى التراب، أداء طيباً بتحقيقه 113 طبقاً وهي أفضل من رقم التأهل الأولمبي بطبق واحد، في حين، حقق حمد بن مجرن لاعب منتخبنا الوطني، 112 طبقاً وهي لا تعكس مستواه الفني الحقيقي والذي شهد تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة بشهادة الخبراء والفنيين.

كما حقق الرماة الذين شاركوا خارج المنافسة، أداء طيباً للغاية، حيث حقق مشعل البناي 118 طبقاً وزميله سيف الشامسي 111 طبقاً، ومع مرور الوقت واكتساب الخبرة سيصل اللاعبان إلى أعلى المستويات.

توج الفائزين، الكسندر الأمين العام للاتحاد الدولي للرماية واللواء عبدالله محمد حميد المهيري نائب رئيس اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم، ومحمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وعبدالله سالم بن يعقوب الأمين العام للاتحاد، وسعيد بن محمد بن أحمد القاسمي عضو مجلس الإدارة كما قام محمد راشد الناصري بتكريم اللواء عبدالله المهيري نائب رئيس الاتحاد لزوجي المختلط وهي البطولة المستحدثة بعد الأولمبياد.

من جانبه، نقل محمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف تحيات سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس النادي إلى اللجنة المنظمة للبطولة والمشاركين فيها مشيراً إلى توجيهات سموه بتسخير كافة إمكانيات النادي ووضعها تحت تصرف البطولة وتقديم كافة التسهيلات للضيوف. كما أشاد الناصري بجهود اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم واللجنة المنظمة والاتحاد الدولي، منوهاً إلى أن المنافسات وخاصة في بطولة التراب تشير إلى أن النجاح سيكون حليفاً لهذه النسخة من كأس العالم.