راشد الظاهري يحقق انتصاراً جديداً في «آندريا مارغوتي»

المصدر: روما - البيان الرياضي

أضاف البطل الإماراتي الموهوب، راشد الظاهري، إنجازاً جديداً بحصوله على المركز الثالث في البطولة الـ 30 لكأس آندريا مارغوتي للكارتينغ، التي احتضنتها حلبة «ساوث غاردا بمدينة "لوناتو" الإيطالية من 4- 7 أبريل/‏‏نيسان الحالي، وتمكن البطل الإماراتي الموهوب، من تحقيق المركز الثالث في فئة الميني، لصالح فريق بارولين ريسينغ كارت، بعد منافسة شرسة مع 45 سائقاً من أفضل محترفي هذه الرياضة عن الفئة العمرية ما بين 8 إلى 12 سنة، جاؤوا من 20 دولة مختلفة حول العالم.

وأظهر النجم الإماراتي راشد الظاهري، جاهزيته العالية خلال مرحلة الإحماء والتقييم، اللتين حقق خلالهما المركزين الأول والثاني على التوالي في مجموعته المؤهلة، الأمر الذي وضعة في الترتيب الثاني على حلبة السباق لاحقاً، ثم دخل "الظاهري" المنافسة الشرسة بروح عالية، ملؤها التحدي، تمكن خلالها من تجاوز منعطفات الحلبة الثلاثة في ثواني معدودة، ما يدل على براعته وقدرته واحترافه لهذه الرياضة.

منافسة قوية

وتعليقاً على هذا السباق، عبر الظاهري عن سعادته بهذا الإنجاز قائلاً: "أنا سعيد جداً بمشاركتي في بطولة آندريا مارغوتي المرموقة، وبالإنجاز الذي حققته، إنه لشرف كبير أن أشارك في بطولة بهذا الحجم، تملكني شعور بالفخر، عندما رأيت علم الإمارات يرفع، معلناً فوزي ووقوفي على منصة التتويج، لقد كانت المنافسة شديدة للغاية، فالمشاركون يتحلون بخبرة عالية.

وعلى مستوى رفيع من الاحترافية، لقد كانت تجربة مثيرة، أكسبتني مزيداً من الخبرة، والآن أنتظر بلهفة لتطبيق ما تعلمته من دروس بعد هذا الكم من التحديات التي خضتها خلال البطولة، وأتطلع للمشاركة من جديد في مزيد من البطولات بالمستقبل".

وقال المدرب الإيطالي وبطل الفورمولا2 السابق «فاوستو ايبوليتي»، الذي يتولى تدريب البطل الإماراتي راشد الظاهري: «لقد كان أداء راشد عالياً جداً، على الرغم من صعوبة مراحل السباق، ، ونحن كفريق، نشعر بالافتخار ببطلنا راشد الظاهري، وبالعمل الذي قمنا به، وبالنتيجة الرائعة التي حققناها».