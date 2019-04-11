الجزيرة يكرم براعم فريق كرة اليد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

برعاية وحضور راشد بن عتيق الهاملي رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب الأخرى بنادي الجزيرة أقيم أول من أمس حفل تكريم فريق كرة اليد فئة البراعم «أ» و«ب» بنادي الجزيرة وذلك في ختام الموسم الرياضي 2018 - 2019.

ولقد احتضنت الصالة الرئيسة بنادي الجزيرة بمبنى دوم فعاليات هذا الحفل التكريمي الذي تضمن طابور عرض لفريقي «أ» و«ب» ومباراة استعراضية.

وحضر التكريم عوض هويشل اليعقويي عضو مجلس الإدارة ومحمد الحوسني المدير التنفيذي للشركة ومشرف قطاعات كرة اليد بنادي الجزيرة عبدالله حسن السويدي وعدد من أهالي اللاعبين المشاركين.

فخر

وعبر راشد الهاملي عن فخره واعتزازه بالمستوى الطيب الذي أظهره براعم الجزيرة وقدرتهم على تطبيق المهارات الفنية وتوجه بالشكر الجزيل للكادر الفني لقطاع البراعم ممثلة بالمدرب عبدالله فؤاد لفئة براعم «ب» والكابتن مراد بن شبل مدرب براعم «أ» وقال إن الاهتمام بهذه الفئة من أولويات النادي فهم القاعدة الأساسية لدعم ورفد الفرق السنية بالمواهب ومن الضروري المحافظة عليهم وتقديم الدعم والتحفيز والتكريم بشكل دائم لهم.

وتحدث عوض هويشل موجهاً الشكر والتقدير لراشد الهاملي على رعاية هذا الحفل وقال إن الجزيرة كان على الدوام يعزز ويحفز المواهب ويسعى لزيادة قاعدة محبي وممارسي لعبة كرة اليد.

بدوره أثنى الكابتن عبدالله السويدي مشرف لعبة كرة اليد بنادي الجزيرة على هذه المبادرة الطيبة والدعم المتواصل من قيادة نادي الجزيرة للفئات السنية وقال إن هذه اللحظات لا تنسى من حياة اللاعبين وسيبقى هذا التكريم خالداً في ذكراهم ما يزيد من عشقهم وولائهم لهذا الكيان الأصيل الذي نفخر به.

مجهود

تحدث مدربا البراعم الكابتن عبدالله فؤاد والكابتن مراد بن شبل عن دورهما الكبير والمجهود الذي بذلاه في تعليم لعبة كرة اليد للاعبين المستجدين وكيف يتم زرع حب اللعبة فيهم ومواجهة التحديات والشعور بالمنافسة الرياضية والرغبة في الفوز والانتصار.