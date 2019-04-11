النصر وشباب الأهلي يكرران مشهد الدوري

المصدر: دبي - ياسر قاسم

كرر فريقا النصر وشباب الأهلي لكرة السلة مشهد نهائي الدوري العام للرجال، في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة هذا الموسم بتأهلهما معاً للمباراة النهائية السبت المقبل بعد أن نجحا في تخطي الدور نصف النهائي، بفوز النصر على البطائح «97-82» مساء أول من أمس في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي شباب الأهلي.

فيما خطف شباب الأهلي بطاقة التأهل الثانية بتحقيق انتصار عريض على بني ياس «115-80» على صالة نادي الجزيرة.

المربع الذهبي

ويقضى نظام البطولة التي استهلت الأسبوع الماضي، بأن تقام مبارياتها على ملاعب محايدة بنظام خروج المغلوب من مرحلة واحدة، لتنجح الفرق الأربعة في بلوغ المربع الذهبي، عقب تخطيها عقبة الدور ربع نهائي، بفوز النصر على حامل لقب نسخة العام الماضي وجاره الوصل «95-87».

فيما نجح شباب الأهلي في تخطي العين بنتيجة «101-71»، وحقق بني ياس النتيجة الأكبر بفوزه على الظفرة «105-76»، فيما فاز البطائح على الجزيرة «79-72».

أفضلية

وجاء فوز «العميد» وبلوغه النهائي الثالث على التوالي هذا الموسم الحالي، بعد أن نجح في فرض أفضليته المطلقة على المراحل الثلاث الأولى للمباراة بالنتائج «28-17 و22-13 و30-18»، فيما اكتفى البطائح بنيل الأفضلية بنتيجة الفترة الرابعة «34-17».

صراع

وفي صالة الجزيرة نجح بني ياس في فرض نتيجة التعادل مع نهاية الفترة الأولى «33-33»، قبل أن ينجح شباب الأهلي في الابتعاد تدريجياً بالفارق وتخطي حاجز المئة نقطة بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الفترات الثانية والثالثة والرابعة بالنتائج «32-9 و28-25 و22-13». وتعد بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ثالث منافسات الموسم المحلي لمرحلة الرجال.

ويتطلع كل من النصر وشباب الأهلي لفض شراكتهما على صعيد تبادل الهيمنة على ألقاب الموسم الحالي، بعد أن نال النصر كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة بداية الموسم، فيما حصل شباب الأهلي الشهر الماضي على بطولة الدوري العام.