شرطة دبي تختتم بطولة سباق الطريق

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تحت رعاية اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اختتمت في شرطة دبي، بطولة سباق الطريق للإدارات العامة ومراكز الشرطة، التي أقامها قسم الأنشطة والبرامج الداخلية بإدارة الشؤون الرياضية في شرطة دبي، ضمن الموسم الرياضي الحالي 2019.

وحضر انطلاقة السباق الذي أقيم على ممشى الخوانيج بمسافة 3 كم، العقيد خلفان عبيد الجلاف مدير إدارة الشؤون الرياضية في شرطة دبي، والمقدم خبير حمزة جمعة الميل رئيس قسم الأنشطة الخارجية والرائد حسن العبدولي رئيس قسم الأنشطة الداخلية، والملازم أول راشد سالم المر مشرف البطولة.

وأسفرت نتائج البطولة عن حصول اللاعب حسين غلام من إدارة إسعاد المجتمع على المركز الأول عن فئة المحترفين، وفي فئة الهواة جاء في المركز الأول اللاعب سعود خالد من مركز شرطة الراشدية . وأشاد العقيد الجلاف بمستوى البطولة وعدد المشاركين الذي بلغ 98 مشاركاً، يمثلون الإدارات العامة ومراكز الشرطة في شرطة دبي، وقال إن هذه البطولة تأخذ حيزاً كبيراً من الاهتمام، كونها تندرج ضمن عملية الإعداد لفرق شرطة دبي، للمشاركة في المنافسات القادمة،.

وكذلك في إطار اكتشاف الخامات الجيدة، وتطوير الألعاب الفردية، مؤكداً توجيهات القائد العام لشرطة دبي، فيما يتصل بالاهتمام برياضيي شرطة دبي، وتوفير كافة الإمكانيات لهم وصولاً إلى الإنجاز الرياضي. وكذلك متابعة العميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، فيما يحقق المستوى المطلوب والإنجاز الرياضي في شرطة دبي على المستوى الداخلي والخارجي، متمنياً أن تكون البطولة إضافة فعلية لنجاحات شرطة دبي على المستوى الرياضي.