حمدان بن محمد يشهد سباقات الرموز للقبائل

المصدر: دبي-ياسر قاسم وعلي الظاهري

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، مساء أمس، تحديات رموز الإيذاع لهجن أبناء القبائل، في خامس أيام المهرجان التراثي للهجن العربية الأصيلة 2019 «ختامي المرموم»، واشتمل اليوم الخامس المخصص لهجن أبناء القبائل، على 42 شوطاً، منها 24 في الفترة الصباحية، و18 في المساء، لمسافة 6 كيلومترات، بدأت بأشواط الرموز، للظفر بثلاث كؤوس و3 بندقيات، وجاء التنافس من خلالها مثيراً بين الشعارات المختلفة.

وذهب كأس الإيذاع البكار المفتوح إلى «منصورة»، بشعار علي فرج علي بن حمودة، والتي تمكنت من إضافة الكأس الثانية في الموسم إلى رصيدها، وذلك بوصولها إلى خط النهاية في توقيت قدره 9:07:7 دقائق، وبالمقابل، دانت السيطرة في شوط الكأس للإيذاع البكار المحليات، إلى شعار صعب المضمرين محمد سلطان مطر مرخان الكتبي، والذي قدم «محنة» على الصدارة، بزمن بلغ 9:09:9 دقائق.

وسجل «شديد» التميز وبندقية الإيذاع الجعدان المفتوح، باسم مالكه سعيد راشد بن غدير الكتبي، وذلك بوصوله إلى خط النهاية بزمن 9:05:5 دقائق، بينما كانت بندقية الإيذاع الجعدان المحليات، من نصيب «لبيب» المملوك لعلي علي حمودة علي حمودة الظاهري، والذي وصل لخط النهاية، مسجلاً توقيتاً بلغ 9:07:4 دقائق.

وأهدت «رغد»، مالكها سعيد راشد بن غدير الكتبي، ثاني كؤوسها في الموسم، وثالث الرموز لشعار مرغم في مهرجان ختامي المرموم، وذلك من خلال حسمها لكأس الإيذاع البكار المفتوح للإنتاج، في زمن قدره 9:12:8 دقائق، وكانت بندقية الإيذاع الجعدان المفتوح للإنتاج، هي آخر رموز السباق، وسيطر عليها «صياد» بشعار علي حليس سعيد العفاري، والذي وصل إلى خط النهاية في توقيت بلغ 9:07:0 دقائق.

ومن جانبه، قام علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، بتتويج الفائزين بالرموز. يذكر أن الفترة المسائية شهدت إقامة 18 شوطاً، ونال المتسابقون في أشواط الرموز الستة من المركز الثاني حتى المركز الخامس، جوائز نقدية قيمة، فيما طرحت سيارات فاخرة «رينج روفر، تويوتا ستيشن، نيسان باترول فورد ستيشن»، لأصحاب المركز الأول في الأشواط من السابع وحتى الثامن عشر، بينما ينال أصحاب المراكز حتى العاشر، جوائز نقدية قيمة.

الفترة الصباحية

وشهدت الفترة الصباحية إقامة 24 شوطاً، خصصت الأشواط العشرة الأولى منها للهجن من إنتاج أبناء القبائل، ونالت الصدارة في أولها، والذي خصص للإيذاع الجعدان المحليات للإنتاج «الشاهينية» لحمد مطر عبد الله الشامسي، بزمن 9:07:9 دقائق، وكسبت «حدث» ملك مطر عبد الله حمد الكتبي، ناموس الشوط الثاني للإيذاع البكار المهجنات.

وذلك بتوقيت بلغ 9:13:4 دقائق، أما الشوط الثالث للإيذاع الجعدان المحليات للإنتاج، فقد كان من نصيب «وليف» لمطر سعيد بن حلوه الكتبي، وذلك في زمن 9:11:8 دقائق، وكسب «مفوض» المملوك لحمدان محمد خليفة بالهول المهيري، صدارة الشوط الرابع للإيذاع الجعدان المهجنات، وذلك بتوقيت 9:12:0 دقائق.

وطرحت سيارات فاخرة «تويوتا ستيشن، نيسان باترول، فورد ستيشن وشيفروليه بليزر»، لأصحاب المركز الأول في الأشواط حتى الثامن عشر المتبقية، بينما ينال أصحاب المراكز حتى العاشر، جوائز نقدية قيمة، وبالمقابل، ستكون الأشواط من التاسع عشر وحتى الرابع والعشرين، نقدية، لأصحاب المراكز من الأول وحتى العاشر.