مرغم تسيطر على صدارة بيرق الناموس

المصدر: دبي -البيان الرياضي

رفع شعار محمد راشد غدير الكتبي، مجموع النقاط التي تحصل عليها في مسابقة بيرق الناموس، من خلال مهرجان ختامي المرموم إلى 30 نقطة.

وذلك بعد حصوله على 18 نقطة في تحديات رموز سن الإيذاع، ليحافظ شعار مرغم بذلك على صدارته المطلقة لمسابقة بيرق الناموس، بعد أن رفع رصيده إلى 138 نقطة، وحصل «شديد» على النقاط الست لبندقية الإيذاع الجعدان المفتوح، فيما كررت «رغد» إنجازاتها، من خلاله حصولها على النقاط الست لكأس الإيذاع البكار المفتوح للإنتاج، وكانت هناك أربع نقاط من نصيب «شل»، وصيفة لكأس الإيذاع البكار المفتوح للإنتاج، ونقطتين لـ «وسام» وصيفة كأس الإيذاع البكار المحليات.

وبالمقابل، تمسك سيف علي راشد سويلم الكتبي بالمركز الثاني برصيد 57 نقطة، فيما يأتي ثالثاً سعادة حميد سعيد النيادي صاحب الخمسين نقطة.

وعزز سعادة فرج علي حمودة الظاهري، مركزه الرابع بعد حصوله على النقاط الست لـ «منصورة»، صاحبة كأس الإيذاع البكار المفتوح، ليصبح مجموع رصيده في المسابقة 45 نقطة.

وحافظ سالم سعيد منانه الكتبي على المركز الخامس لمسابقة بيرق الناموس، بعد حصوله على 8 نقاط، رفعت رصيده إلى 39 نقطة، جاءت عن طريق «طلايع»، وصيفة كأس الإيذاع البكار المفتوح، و«بشار» وصيف بندقية الإيذاع الجعدان المفتوح للإنتاج.

خلاب

وتقدم سالم أحمد محمد دري الفلاحي من المركز السابع إلى المركز السادس، بعد حصوله على 4 نقاط، رفعت رصيده إلى 32 نقطة، وجاءت النقاط بواسطة «خلاب»، وصيف بندقية الإيذاع الجعدان المفتوح.

وواصل صعب المضمرين محمد سلطان مطر مرخان الكتبي، مشوار تقدمه، وانتقل من المركز التاسع إلى السابع، بعد إضافته أربع نقاط، بواسطة «محنة»، صاحبة كأس الإيذاع البكار المحليات، ليرتفع مجموع نقاطه إلى 30 نقطة. ويأتي في المركز الثامن للمسابقة، دكتور راشد حمد الزفنة العفاري برصيد 28 نقطة، فيما يحتل المركز التاسع محمد الحزمي قناص العامري، برصيد 27 نقطة، وفي المركز العاشر، هناك سعادة صالح محمد نصره العامري برصيد 26 نقطة.

وبالمقابل، حصل خليفة سلطان بالرشيد السويدي على نقطتين، عن طريق «شاهين» صاحب المركز الثالث في شوط بندقية الإيذاع الجعدان المفتوح، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة، وانتقل من المركز الثالث عشر إلى المركز الثاني عشر.

أضاف «شاهين» صاحب المركز الثالث في شوط البندقية للإيذاع الجعدان المفتوح للإنتاج، نقطتين لشعار عبيد بالحلوس ذيبان العامري، ليصبح رصيده هو 21 نقطة، وارتفع من المركز الخامس عشر للمركز الرابع عشر.

وارتفع محمد زايد خلفان المنصوري من المركز السابع عشر للمركز السادس عشر، بعد حصول «فية» على نقطة المركز الثالث في شوط كأس الإيذاع البكار المحليات، ليصبح رصيده هو 19 نقطة. وبالمقابل، أصبح رصيد حمد ضعيف حمد بن غدير الكتبي 5 نقاط في المركز الثالث والعشرين.