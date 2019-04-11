هجن الشيوخ تتنافس على رموز الإيذاع

المصدر: دبي -البيان الرياضي

يصل مهرجان ختامي المرموم 2018 صباح ومساء اليوم، سادس أيامه، ويشهد في فترتها المسائية صراعاً ساخناً بين الشعارات الكبرى لهجن أصحاب السمو الشيوخ، على مدار 16 شوطاً، وخصصت الأشواط الأربعة الأولى للتنافس على رموز سن الإيذاع «الكأس والبندقية للأشواط المفتوحة ولأشواط المحليات».

وبالمقابل، ينال الفائزون في الأشواط من الخامس وحتى السادس عشر «محليات ومهجنات»، سيارات فاخرة «رينج روفر، تويوتا ستيشن، نيسان باترول، فورد ستيشن»، وينال أصحاب المراكز من الثاني وحتى الخامس في أشواط الرموز، ومن المركز الثاني حتى العاشر في بقية الأشواط، جوائز نقدية. وتشهد الفترة الصباحية إقامة 16 شوطاً لسن الإيذاع، وسينال الفائزون بالمركز الأول في جميع الأشواط، سيارات فاخرة «تويوتا ستيشن، نيسان باترول، شيفروليه بليزر»، وينال أصحاب المراكز من الثاني حتى العاشر جوائز نقدية.