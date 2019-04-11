حسن الحداد: ترتيبات إدارية متميزة لمهرجان ختامي المرموم 2019

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كشف حسن عبدالله الحداد رئيس الشؤون الإدارية والموارد البشرية بنادي دبي لسباقات الهجن أن كل الترتيبات الخاصة بمهرجان ختامي المرموم 2019 تسير بشكل مرتب وممتاز في ما يخص النواحي الإدارية، لافتاً إلى أنهم كانوا حريصين منذ البداية على الاهتمام بكل كبيرة وصغيرة والتدقيق في التفاصيل.

مضيفاً: بناءً على توجيهات المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن قمنا بالمباشرة في التجهيزات الإدارية، والإشراف التام على الأعمال التي تقوم بها الجهات المعنية وتوفير كل ما من شأنه إكمال هذه الأعمال. وأكد الحداد أنهم لن يتأخروا عن تقديم الدعم لكل متسابق بما يحتاجه إدارياً.

وأضاف: سنكون أيضاً حاضرين لتقديم كل الخدمات اللوجستية بعد أن قمنا بالترتيب مع الجهات المعنية للقيام بهذه الخدمات وأبشر الجميع بأن كل الأمور سارت على أفضل شكل ممكن وإن شاء الله سوف ننعم بمهرجان ناجح من كل النواحي. وقال الحداد: نادي دبي لسباقات الهجن ممثلاً في المدير التنفيذي أكمل التنسيق مع الجهات المعنية التي تشارك في تأمين وتنظيم مهرجان المرموم التراثي 2019.

وأشار الحداد إلى أن كل الأمور في قرية المرموم التراثية والتي تنظم تحت إشراف قسم التسويق والفعاليات تمضي بصورة متميزة، منوهاً إلى أنها محفل ظل النادي يقيمه سنوياً مرافقاً للسباقات وتابع: من الجيد أن الجميع يحبون القرية التراثية ويحرصون على المشاركة فيها باستمرار وخاصة الأسر المنتجة الإماراتية وكل ذلك بدعم كامل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي.