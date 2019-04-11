«الإمارات للرياضات الإلكترونية» اتحاداً رياضياً قريباً

المصدر: أبوظبي- خالد المهيري

ترأس الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، الاجتماع الدوري للمجلس بحضور المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام وأعضاء مجلس الإدارة، يوسف أحمد باصليب وسعود عبدالله بن ساحم المهيري وطارق عبدالسلام دوية.

ووجه الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان في بداية الاجتماع التهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» بمناسبة فوز البطل الأسطوري «ثندر سنو» لجودلفين بلقب كأس دبي العالمي للمرة الثانية على التوالي.

كما وجه الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة نجاح دورة الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، والتي حملت في طياتها رسائل التسامح والأمل عبر أصحاب الهمم الذين ضربوا أروع وأجمل الأمثلة في الرياضة من خلال هذه البطولة العالمية.

وتقدم الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان بالشكر الجزيل لمجلس أبوظبي الرياضي وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، على استضافتهم هذا الاجتماع الذي يندرج ضمن خطة الجمعية لعقد الاجتماعات في مختلف إمارات الدولة لزيادة التواصل والتنسيق مع الجهات الرياضية في الدولة.

واطلع الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان من المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام للجمعية على التقرير الإداري والفني، ومناقشة إقامة شراكة استراتيجية مع مركز دبي التجاري، بالإضافة إلى المشاركات المقبلة للإمارات في البطولات الإلكترونية التي ستقام في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

كما ناقش الاجتماع المشاركة في بطولة العالم في العاصمة الكورية سيؤول في نوفمبر القادم وترشيح الجيمر محمد مبارك لتأهيل وصقل الحكام في مدينة بوسان.

واتفق الأعضاء على مخاطبة الأندية والصالات الرياضية في الدولة لتشجيعهم على الانضمام للجمعية ولخلق بيئة تنافسية، كما قرر الأعضاء البدء بإجراءات اعتماد الجمعية كاتحاد رياضي والتأكد من جميع المتطلبات الخاصة بذلك، بالإضافة إلى المشاركة في معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة (كومكان) بمركز دبي التجاري والتي ستنطلق فعالياته اليوم وتستمر لغاية السبت.

وأشاد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان في ختام الاجتماع بالجهود الكبيرة التي بذلها الأعضاء خلال الفترة الماضية، داعياً إياهم إلى مواصلة هذه الجهود الجبارة ما يساهم في دفع عجلة التطوير والارتقاء بالرياضات الإلكترونية في الدولة.