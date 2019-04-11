شباب الأهلي يسعى إلى صدارة دوري رجال كرة اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

يتطلع فريق شباب الأهلي إلى فك عقدة الصدارة والتي يشاركه فيها فريق الشارقة الغائب عن الجولة الخامسة بدوري رجال اليد والمقامة اليوم والتي تشهد 4 مباريات بجولتها المضغوطة في سباق مع الزمن لختام البطولة الأقوى والأطول بموسم أقوياء اليد. ويطمح فريق شباب الأهلي العودة من دار الزين بالفوز على الزعيم العيناوي بعقر داره ليؤكد فوزه في الدور الأول 29 /‏25، تمنحه التفرد بصدارة المسابقة بعد أن جمع 34 نقطة مع الشارقة بختام الجولة الرابعة عشرة.

وبالجولة نفسها ستكون صالة الشيخ راشد بن مكتوم بالقلعة الصفراء لموقعة من العيار الثقيل تمثل ديربي بين الجارين الوصل والنصر يتطلع كل منهما تجاوز الآخر وحصد نقاط المباراة تمنحه المركز الثالث، وبالوقت نفسه يستضيف الجزيرة السادس برصيد 21 نقطة جارة الظفرة السابع برصيد 17 نقطة، وتختتم الجولة بلقاء أبناء العاصمة يجمع بين بني ياس الثامن برصيد 15 نقطة مع الوحدة التاسع برصيد 14 نقطة في صراع للهروب من القاع تشهده الصالة الرياضية بنادي بني ياس.

يخوض فريق شاب الأهلي مباراته اليوم أمام العين بطموح الفوز والعودة من دار الزين بنقاط المباراة والتي تمنحه استعادة بل التفرد بصدارة البطولة، مستغلاً غياب فريق الشارقة عن الجولة والذي يشاركه الصدارة من ثلاث جولات سابقة. ويدرك مدرب فريق شباب الأهلي الوطني خالد أحمد أهمية المباراة في مسيرته بالبطولة .

حيث تشكل محطة مهمة نجو الاقتراب من اللقب، وسيدفع بكامل نجومه من اللاعبين أصحاب الخبرات إلى جانب العديد من العناصر الشابة والتي تسهل من مهمة الفريق في تحقيق الفوز وبمشاركة مميزة من محترفه البحريني حسين الصياد الذي أكمل منظومة التفوق للفريق، ويتسلح الفريق بمعنويات فوزه العريض على الوصل في الجولة الماضية بنتيجة 26/‏ 21.

وبالوقت نفسه سيكون فريق العين منافساً عنيداً على أرضه وبعقر داره ووسط قيادته وجمهور اللعبة، لتقديم العرض المنتظر والمنشود للفريق الذي أظهر تطوراً منشوداً في الدور الثاني للبطولة، ويعول الزعيم على كوكبة من عناصره الشابة ومن خلفهم الحارس المتألق الشاب أحمد سالم إلى جانب المحترف البوسني اومير، ويتطلع لرد الدين لخسارته في الجولة الأولى أمام شباب الأهلي 25/‏ 29.

ديربي

على جانب آخر، ينشد فريق الوصل الخروج من ديربي بر دبي بتحقيق العديد من المكاسب تتمثل في الفوز على جاره وغريمه فريق النصر وحصد نقاط المباراة، والعودة للمركز الثالث قبل الجولة الماضية والذي فقده بخسارته أمام شباب الأهلي 26/‏21، وخاصة أن الفارق بينهما لا يتجاوز نقاط المباراة الثلاث، حيث يحتل الوصل حالياً المركز الرابع برصيد 28 نقطة والنصر ثالثاً برصيد 30 نقطة، ويدرك مدرب الأصفر محمد معاشو أهمية المباراة وصعوبتها عندما يواجه فريق النصر والذي تعادل معه في الدور الأول 21/‏21.

غياب

يخوض العميد اللقاء بقياة مدربه الوطني سعد محمد الذي يقوده بغد غياب مدربه التونسي ولد بن عمر الغائب بدواعي الإصابة، وسيخوض المباراة بكوكبة من لاعبيه أصحاب الخبرات إلى جانب المحترف التونسي مصباح الصانعي والذي يمثل القوة الضاربة للفريق، وخاصة بعد عودته من مشاركته مع الشارقة في بطولة الأندية الآسيوية بالكويت، وستبقى المباراة خاضعة لكافة الاحتمالات لتشابه أوراق الفريقين.