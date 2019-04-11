تواصل التسجيل في «المرموم للدراجات الهوائية» للسيدات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تواصل لجنة المرأة والرياضة في مجلس دبي الرياضي استقبال طلبات التسجيل للمشاركة في سباق «تحدي المرموم للدراجات الهوائية للسيدات»، أول سباق دراجات هوائية مخصص للسيدات في المنطقة، وتستضيف فعالياته محمية المرموم الصحراوية 19 أبريل المقبل، ويدعم السباق برنامج مؤسسة الجليلة للأطفال «فرح».

وتتنافس المشاركات في التحدي على مضمار القدرة للدراجات الهوائية بالمرموم لمسافة تصل إلى 50 كيلومترًا، وسيدعم الحدث برنامج «فرح» الذي تنظمه مؤسسة الجليلة للأطفال والذي يعطي الأمل للأطفال الذين يعانون من مرض السرطان والأمراض المزمنة للشفاء، وسيتم التبرع إلى هذا البرنامج من ريع التسجيل في التحدي ومن الرعاية المقدمة للحدث.

وستتاح المشاركة في سباق تحدي المرموم للدراجات الهوائية للسيدات لجميع النساء من المواطنات ولجميع الجنسيات من المقيمات، ومختلف الأعمار فوق 13 عاماً، ومن كل القدرات البدنية والمهارية، وسيكون على الفتيات تحت 18 عاماً تقديم موافقة من الوالدين أو الوصي بعدم الممانعة في المشاركة.

ويمكن المشاركة بشكل فردي أو ضمن فريق مكون من 8 متسابقات، وسيقسم الفردي إلى خمس فئات حسب الأعمار، فئة من 13 إلى 15 عاماً، و 16 – 19، 20 – 39، 40 إلى 49 عاماً، و 50 فما فوق، كما ستتاح المشاركة في الفرق ضمن ثلاث فئات، فئة الشباب (13 – 19 عاماً)، وفئة البالغات، والفئة المفتوحة، وستمنح الجوائز للفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة، كما تستلم جميع المتسابقات اللاتي ينهين السباق ميدالية المشاركة.

وتشهد رياضة الدراجات الهوائية النسائية في دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص تناميًا سريعًا وملحوظًا، وذلك بفضل وجود العديد من المنشآت الرياضية الممتازة وسهولة الوصول إلى مضامير الدراجات الهوائية في مختلف أنحاء دبي، وهو الأمر الذي شجع النساء والفتيات على ممارسة هذه الرياضة المشوقة من خلال المشاركة في المنافسات والفعاليات المجتمعية في بيئة آمنة.