11 شوطاً في منافسات دوري لونجين لقفز الحواجز

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشهد مسابقات الفروسية عصر اليوم، منافسات الأسبوع الخامس عشر لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، برعاية لونجين، وإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وتشتمل منافسات الأسبوع، التي ينتظر أن تكون عامرة بالتحدي بين فرسان وفارسات القفز من أندية ومراكز الفروسية، كونها آخر المنافسات المحلية محسوبة النقاط، ضمن الدوري، على 11 شوطاً، تقام أربعة منها على الميدان الخارجي، بمواصفات الجولة الواحدة لفئة الفرسان المبتدئين، ويتراوح ارتفاع حواجزها بين (80 ـ 90) سم، وللفئة المتقدمة من الفرسان المبتدئين والفرسان الأطفال (الأشبال).

وأصحاب خيول القفز الصغيرة عمر (4 ـ 5) سنوات، يبلغ ارتفاع الحواجز (110) سم، في حين تقام منافسات بقية الفئات على ميدان الصالة المغطاة، وتنطلق عند الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم، بشوط من جولة واحدة، وبمواصفات المرحلتين في اليوم الثاني للمنافسات، ويشارك فيها الفرسان من فئة المستوى الثاني والناشئين (الجونيورز)، وأصحاب خيول القفز عمر (5 ـ 6) سنوات، وتصمم مساراتها بحواجز ارتفاعاتها (125) سم، عدا الخيول عمر خمس سنوات، وتؤدى في الشوطين على حواجز ارتفاعها (120) سم، في حين يبلغ ارتفاع الحواجز (130) سم لبقية الفئات في منافسة المرحلتين.

ويشارك فرسان المستوى الأول في خمسة أشواط، اثنان منها في اليوم الأول، بمواصفات الجولة الواحدة، على حواجز ارتفاعها (125) سم و(135) سم، وبقية الأشواط المخصصة لفرسان المستوى الأول، تبدأ بشوط من مرحلتين على حواجز ارتفاعها (120) سم، ويعقبه شوطان بمواصفات الجولة الواحدة، مع جولة للتمايز على حواجز ارتفاعها (135) سم، والأخير مصمم مساره بحواجز ارتفاعها (140) سم.