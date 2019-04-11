نهائي دوري سيدات الطائرة غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تستضيف صالة شباب الأهلي، في الثانية والنصف من بعد ظهر غد، نهائي دوري السيدات للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2018/‏‏2019، والذي سيجمع بين الوصل ونادي الشارقة لرياضة المرأة، إلى جانب ذهاب الدور النهائي لدوري الرجال، والذي سيقام في تمام السابعة والربع مساءً، ويجمع شباب الأهلي مع العين. من ناحية أخرى، يلتقي النصر مع العين، والوصل مع شباب الأهلي اليوم الخميس، في الجولة الأخيرة من دوري الشباب للكرة الطائرة، وتحسم المباراتان هوية البطل، حيث يتصدر النصر ترتيب المسابقة ويليه الوحدة ثانياً، بفارق نقطة واحدة.