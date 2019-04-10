الهيئة تُمهل اتحادات التعيين حتى 2020 من الازدواجية

المصدر: دبي-علي شدهان

أمهلت الهيئة العامة للرياضة، الاتحادات التي تشكلت مجالس إداراتها بالتعيين، من تطبيق قرارها القاضي بمنع ازدواجية المناصب وتضارب المصالح، بمنح تلك الاتحادات مهلة حتى نهاية الدورة الحالية الممتدة إلى العام 2020، في مقابل التشدد مع الاتحادات "المنتخبة" في تطبيق نفس القرار بإعطائها مهلة تنتهي بنهاية الشهر الجاري لتعديل أوضاعها، وبعكسه توقف دعمها المالي، مع التأكيد على عدم صرف ذلك الدعم في حال عدلت الاتحادات "المنتخبة" أوضاعها بعد سريان وقف الدعم.

وتسبب قرار الهيئة العامة الذي أصدرته قبل أكثر من 3 أشهر، بصداع قوي في رؤوس مجالس إدارات جميع الاتحادات الرياضية في الدولة سواء "المنتخبة" أو "المعينة"، خصوصا تلك التي لديها أعضاء ينطبق عليهم وصف ازدواجية المناصب وتضارب المصالح.