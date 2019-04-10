المري يشهد انطلاق بطولة الشرطة الثانية للفرق التخصصية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، شهد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، انطلاق بطولة الشرطة الثانية للفرق التخصصية التي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي في المدينة التدريبية بمنطقة الروية على مدار 3 أيام، بمشاركة 8 فرق، منها فريقان من شرطة دبي، وفريقان من شرطة أبوظبي، وفريق من شرطة رأس الخيمة، وفريق من شرطة الفجيرة، وفريق من وزارة الداخلية - «ق71»، وحضر افتتاح البطولة، اللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد عارف علي عبيد الريس، مدير اتحاد الشرطة الرياضي، والعميد خالد شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، والعميد محمد راشد الحفيتي، ممثل القيادة العامة لشرطة الفجيرة، وعدد من كبار الضباط، وثمن اللواء المري الدعم اللامحدود من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان لكافة قيادات الشرطة على مستوى الدولة ووحداتها المشاركة في بطولة الشرطة للفرق التخصصية الثانية، مشيداً في الوقت ذات بالحرفية التي قدمتها الفرق التخصصية في فعاليات اليوم الأول، والتي أبرزت مهارات عالية في التعامل مع السيناريوهات، واطلع اللواء المري على فعاليات اليوم الأول للبطولة التي تضمنت تعامل الفرق التخصصية مع نوعين من السيناريوهات وسط منافسة قوية وإصرار كبيرين على التفوق، واطلع أيضاً على الخطط والسيناريوهات الهادفة إلى نقل المعرفة بين عناصر الفرق الخاصة وتبادل الخبرات بينها بأساليب مبتكرة.