المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

أُعلن رسمياً، فتح باب التسجيل، في ماراثون أدنوك أبوظبي الثاني 2019، الذي سيقام يوم 6 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني الـ48 للدولة، وكان الماراثون في نسخته الأولى 2018، قد شهد مشاركة مجتمعية كبيرة، وصلت إلى أكثر من 10 آلاف متسابق ومتسابقة، من مختلف شرائح المجتمع وأطيافه من مختلف إمارات الدولة والدول المجاورة بل والعالمية أيضاً، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المشاركين في النسخة المرتقبة في ظل تزايد مكانة هذا الحدث وأهميته محلياً وعالمياً، وستضم الفعالية 4 مسافات مختلفة وهي: الماراثون 42.2 كم، و10 كم، و5 كم، و2.5 كم والتي تتناسب والمشاركين من ذوي القدرات المختلفة، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يتسابقون لأول مرة، ولن يطرأ تغيير على رسوم التسجيل في ماراثون هذا العام عن العام الماضي، كما يمكن الاستفادة من خصمٍ قدره 30% للمسجلين قبل 31 مايو المقبل، ومن باقات عرض خاصة لتسجيل الشركات.

احتفالات

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 48 وفي عام التسامح، نرحب بانضمام جميع المشاركين من مختلف شرائح المجتمع في الدولة، بالإضافة إلى الضيوف القادمين من الخارج، للتنافس من أجل هدف واحد في قلب العاصمة أبوظبي التي تحظى بجمال طبيعي أخّاذ، وتتمتع بثقافة وتراث رائعين يمكّن المشاركين من الاستمتاع بها»، وأضاف قائلاً: «بعد نجاح الماراثون في نسخته الماضية، نأمل أن نجتذب في النسخة الجديدة 15 ألف مشارك، وأن نساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للرياضة».

سباقات

وتحدد للمشاركة في سباق المرح لمسافة 2.5 كم الموجه للعائلات، رسوم اشتراك تبدأ من 50 درهماً إماراتياً ويمكن للأطفال تحت سن السادسة المشاركة مجاناً، وبالنسبة للمواطنين والمقيمين المستعدين للمشاركة في إحدى الفعاليات الرياضية الكبرى عالمياً في مدينتهم، تبلغ تكلفة الاشتراك في سباق 5 كم، 75 درهماً، وأما العداؤون الذين يتطلعون إلى تحدي أنفسهم، وإبراز أفضل ما لديهم، فيمكنهم المشاركة في سباق 10 كم مقابل 150 درهماً، وأما الحدث الكبير، سواء لتحقيق طموح العمر، أو لمتابعة هواية الركض لمسافات طويلة، يمكن المشاركة في ماراثون أدنوك أبوظبي 2019، مقابل 350 درهماً، والتسابق إلى جانب بعض أبرز العدائين في العالم على مسار سريع، وفي ظل أجواء مثالية على ضفاف الخليج العربي، وسيُمنح الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى، وفق الشرائح العمرية، جوائز قيّمة.