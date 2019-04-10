«الكاراتيه» يطلق بطولة «بن حيدر» 12 الجاري

المصدر: Ⅶ دبي-علي شدهان

أطلق اتحاد الإمارات للكاراتيه، بطولة «عمر بن حيدر» تقديراً لدور مجموعة «محمد عمر بن حيدر» القابضة، في دعم أبناء اللعبة في الكثير من الأنشطة والبطولات، بالتوازي مع تسمية الاتحاد، محمد عمر بن حيدر رئيساً فخرياً، تثميناً لمواقفه الخيرة العديدة، ودعمه المتواصل لمختلف برامج اتحاد الكاراتيه، وكشف الاتحاد التفاصيل الخاصة بالنسخة الأولى للبطولة، في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس، في نادي ضباط شرطة دبي بحضور اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحاد، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وعبدالسلام الكيالي المدير العام لمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة، والمهندس حميد شامس الأمين العام المساعد للاتحاد، ومريم الشامسي عضو مجلس الإدارة، وإبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد.

12 فريقاً

وتكتسب البطولة التي تنطلق أحداثها 12 الجاري في صالة نادي شباب الأهلي، أهمية كبيرة كونها تصنيفية، ونتائجها تحتسب في حسابات درع الترتيب العام لبطولات الاتحاد، إضافة إلى حجم المشاركة الواسع في نسختها الأولى، ما يبشر بولادة بطولة مهمة ستكون ثابتة في أجندة بطولات الاتحاد في المواسم القادمة، ويشارك في البطولة، 51 لاعبة و153 لاعباً، بينهم 28 لاعباً ولاعبة من المواطنين، يمثلون 12 فريقاً، وأتاح الاتحاد فرصة المشاركة أمام العديد من الفئات العمرية اعتباراً من فئة 14 عاماً فما فوق، في 8 بطولات في «الكاتا» ومثلها في «الكوميتيه»، في إجراء أراد من خلاله الاتحاد اكتشاف أكبر عدد ممكن من الوجوه الجديدة لضمها إلى صفوف المنتخبات الوطنية خلال الفترة القليلة القادمة.

شريك دائم

وأشاد اللواء «م» الرزوقي بالدعم المتواصل الذي تحظى به مجمل أنشطة وبطولات الاتحاد من قبل مجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة، مشدداً على أن المجموعة القابضة باتت نموذجاً مشرفاً وأصيلاً في دعم الرياضة والرياضيين في الدولة، واصفاً محمد عمر بن حيدر بأنه رجل خير يعمل ويدعم ويساند بدون أي رغبة في الظهور الإعلامي أو دون أي مقابل سوى أنه محب لأبناء الوطن، داعياً كل مؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة إلى المبادرة في دعم الحركة الرياضية والشبابية في الدولة، وشدد الرزوقي على أن مجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة باتت الشريك الدائم لاتحاد الكاراتيه، مبدياً فخره واعتزازه بهذه الشراكة.

دعم

أثنى عبدالسلام الكيالي، على مبادرة الاتحاد بإطلاق بطولة تحمل اسم عمر بن حيدر، وقال أن مجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة عازمة على الاستمرار في الوقوف مع أبناء لعبة الكاراتيه، وكل الرياضيين، مشيراً إلى أنها لا تبحث عن أي مقابل إزاء دعمها للرياضة، بقدر شعورها بالمسؤولية تجاه الحركة الرياضية في الدولة.