عربية «التسامح» للسنوكر تنطلق في دبي اليوم

المصدر: Ⅶ دبي-ياسر قاسم

تنطلق صباح اليوم بطولة كأس العرب للسنوكر في نسختها الأولى والذي قررت الإمارات تنظيمها بمبادرة وتنسيق بين اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر والاتحاد العربي للعبة، استناداً إلى الدور الرائد للإمارات في هذه اللعبة وتستمر البطولة حتى 17 أبريل الحالي في نادي الاتحاد في دبي.

وأعلن الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر إطلاق مسمى «بطولة التسامح» على هذه النسخة ووجّه بتوفير كل عناصر النجاح للبطولة، لاسيما وتم إشهارها بالتزامن مع «عام التسامح»، مؤكداً على التعاون الممتد مع الاتحاد العربي في مثل هذه المبادرات التي تربط الرياضة بالقيم النبيلة، والتسامح نهج تتميز به دولة الإمارات في العالم أجمع. وتستقطب البطولة مشاركة نخبة نجوم لعبة السنوكر في الوطن العربي، وسيتم الإعلان عن قائمة المشاركين خلال الأسبوع المقبل.

وأعلنت اللجنة المنظمة جدول المباريات، ويستهل منتخبنا الوطني «أ» مشواره في الصباح بلقاء سلطنة عمان وفي نفس التوقيت تلتقي السعودية وسوريا، وفي الواحدة ظهراً يلتقي منتخبنا الوطني «ب» بمنتخب مصر فيما تتواجه في نفس التوقيت البحرين وليبيا وفي الرابعة مساء يلتقي منتخبنا «أ» وسوريا والسعودية مع عمان وفي المساء يلتقي منتخبنا «ب» وليبيا فيما يتواجه في نفس التوقيت منتخبا البحرين ومصر.

وأوضح محمد عبد الله رئيس لجنة المسابقات، أن البطولة ستكون إضافة جديدة في منظومة اللعبة على الخارطة العربية وجزءاً من التطوّر الذي يقوم به اتحاد الإمارات في الاهتمام باللعبة على الصعيدين المحلي والخارجي، مشيراً إلى أن رئيس الاتحاد يولي ملف التطوير اهتماماً خاصاً.