التعادلات تزيد الإثارة في «دولية دبي للشطرنج»

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغربي

زادت التعادلات التي حسمت مباريات أصحاب الصدارة درجة الإثارة في صراع اللقب ببطولة دبي الدولية للشطرنج على كأس الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، حيث أسفرت الجولة الثامنة عن

تصدر 5 لاعبين لجدول الترتيب العام بـ 6.5 نقاط وهم الروسي ماكسيم ماتلاكوف والفنزويلي اتورزيغا ادواردو، والأوكراني يوري كوزيبوف والصربي أكسندر إنديجك والأوزبكي نوديربيك عبد الستاروف، بينما احتل 10 لاعبين المركز الثاني بفارق نصف نقطة.

تعادلات

وسيطرت التعادلات على نتائج اللاعبين المتصدرين وفي مقدتهم ماكسيم ماتلاكوف الذي تعادل مع اتورزيغا ادواردو كما حسم التعادل مباراة الأوكراني يوري كوزيبوف والصربي أكسندر إنديجك، فيما خسر الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي من الأوزباكستاني المتميز نوديربيك عبد الستاروف.

وتغلب المصنف الأول الفيتنامي لي كيونغ ليم على الأستاذ الدولي الكبير الهندي ديبان شاكرافاراس،

وتمكن الأستاذ الدولي الكبير الجزائري بلال بالحسن من تحقيق الفوز على الأستاذ الهندي نيتش بيلوكار، وفاز الأستاذ الدولي المغربي محمد تيسير على الهندي سيروديب ديبا بينما خسر الأستاذ الدولي الإماراتي إبراهيم سلطان من الأستاذ الدولي الهندي مانوش شاه.

من المتوقع أن تشهد الجولة التاسعة والأخيرة منافسات شديدة في صراع المراكز الخمسة عشر الأولى، للفوز بإحدى الجوائز المالية والتي يبلغ مجموعها 50 ألف دولار.

على طاولة الأولى يلتقي الصربي أكسندر إنديجك مع الروسي ماكسيم ماتلاكوف، وتشهد الطاولة الثانية لقاء الفنزويلي اتورزيغا ادواردو مع الأوكراني يوري كوزيبوف، أما الطاولة الثالثة فسيكون لقاء الأوزبكي نوديربيك عبد الستاروف مع الأستاذ الدولي الكبير الجورجي ميخائيل ميكاشفيلي، ويلتقي الأستاذ الدولي الكبير الأرجنتيني آلن بيشوت مع المصنف الأول الفيتنامي لي كيونغ ليم.

ومن أبرز اللقاءات العربية، يلعب المصري أحمد عدلي ضد الأوزبكي فاخيدوف شمس الدين، بينما يلتقي الجزائري بلال بالحسن مع الأستاذ الدولي الكبير الهندي ساندرشان كيدامب، ويلتقي الأستاذ الدولي المغربي محمد تيسير مع الأستاذ الدولي الفلبيني راؤول ابيجاس.