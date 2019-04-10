فارق الأهداف يمنح شباب الأهلي صدارة دوري اليد

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

فاز شباب الأهلي بعقر داره على الوصل 26 - 21، وعاد الشارقة من العاصمة أبوظبي بفوز عريض على الجزيرة 28- 18، ليبقي الفريقان وجودهما في صراع المشاركة على قمة دوري رجال اليد للجولة الرابعة على التوالي، ورفع كل منهما رصيده إلى 37 نقطة، لكن فارق الأهداف انحاز لصالح شباب الأهلي ومنحه الصدارة.

وشهدت الجولة التي أقيمت أول من أمس تقدم النصر للمركز الثالث عقب فوزه على الوحدة 24 - 21 ليرفع رصيده إلى 30 نقطة، وتراجع الوصل للمركز الرابع برصيد 28 نقطة.

وحقق فريق بني ياس فوزه الأول بالبطولة والذي جاء على حساب جاره الظفرة بنتيجة 25- 24، رغم أن الشوط الأول انتهى لصالح فريق الظفرة 13- 12، وحصد نقاط المباراة الثلاث ورفع خلالها رصيده إلى 15 نقطة منحته الهروب من القاع، ليعيد للأذهان تعادله المثير أمام النصر 24/‏‏‏24. واحتل فريق الوحدة المركز الثامن برصيد عقب خسارته من النصر 24 - 21 ليتوقف رصيده عند 14 نقطة، واستمر العين بمركزه الخامس برصيد 25 نقطة رغم غيابه عن الجولة والجزيرة سادساً برصيد 21 نقطة، واستمر الظفرة في المركز السابع برصيد 17 نقطة.

وشهدت صالة الشيخ مكتوم بن محمد بالقلعة الحمراء مباراة متقلبة الأدوار حيث تقاسم طرفا اللقاء الأشواط، وتألق فريق الوصل طوال الشوط الأول لعباً ونتيجة، ورد عليه أصحاب الأرض بقوة في الشوط الثاني، والذي غاب عنه الأصفر بشكل غير مبرر وخاصة خلال الدقائق العشر الأولى منه حيث سجل هدفاً وحيداً، بعكس أصحاب الأرض الذين تألقوا لعباً ونتيجة وأمطروا مرمى الوصل بسبعة أهداف.