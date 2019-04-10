حمدان بن محمد يشهد تألق هجن العاصفة في المرموم

المصدر: Ⅶ دبي - ياسر قاسم، علي الظاهري- دبي - البيان الرياضي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، مساء أمس بميدان المرموم، تحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن مهرجان المرموم التراثي «ختامي المرموم»، كما تابع السباق سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، مالك مؤسسة هجن زعبيل للهجن واللذان قاما بتتويج الفائزين بالرموز، كما تابع السباق معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن.

وأظهرت هجن العاصفة تألقاً واضحاً من خلال تحديات سن اللقايا وسيطرت على الناموس في شوطي الكأس للقايا البكار المفتوح والمحليات، ونجحت «شنذارة» تحت القيادة التضميرية لغياث الهلالي في تكرار إنجازها بختامي الوثبة عندما فازت بالكأس، حيث تمكنت من حسم رمز اللقايا البكار المفتوح لمصلحتها بعد أن قطعت مسافة السباق محققة التوقيت الأفضل في جميع تحديات سن اللقايا بمهرجان ختامي المرموم، حيث وصلت لخط النهاية بعد مرور 7:10:1 دقائق، ولم يفرط غياث الهلالي في حصد ثاني كؤوس اللقايا والمخصص للقايا البكار المحليات وذلك بعد أن قدم «سليطة» على الصدارة مسجلة زمناً بلغ 7:14:8 دقائق.

كما نجحت هجن الرئاسة في تسجيل حضورها القوي من خلال ثالث الأشواط والذي قاد فيه المضمر الفيلسوف أحمد مطر الخيلي «متعب» إلى حصد بندقية اللقايا الجعدان المفتوح بعد قطعه مسافة السباق بزمن وقدره 7:13:3 دقائق، وكان ختام رموز سن اللقايا من نصيب «مشرف» لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والذي قاده المضمر سعيد محمد مروشد لامتلاك بندقية اللقايا الجعدان المحليات وذلك بتوقيت بلغ 7:12:4 دقائق، ويحصل الفائزون بالمراكز من الثاني حتى الخامس في أشواط الرموز على جوائز نقدية قيمة.

12 شوطاً

وعقب أشواط الرموز، أقيمت 12 شوطاً للمحليات والمهجنات، نال الفائزون بالصدارة فيها سيارات فاخرة «رينج روفر، تويوتا ستيشن، نيسان باترول، فورد ستيشن»، بينما حصل أصحاب المراكز حتى العاشر على جوائز نقدية قيمة، وأسرفت نتائجها عن فوزين على التوالي لهجن الرئاسة، حيث ظفرت بالشوط الخامس للبكار مهجنات عبر «الوثبة» مع المضمر سلطان الوهيبي محققة زمناً قدره 7:17:2 دقائق، وبالشوط السادس للجعدان مهجنات عبر «شاهين» مع المضمر راشد المنصوري في 7:21:4 دقائق، وعادت هجن العاصفة للمركز الأول في الشوط السابع للبكار محليات عبر «الشاهينية» مع غياث الهلالي في 7:21:6 دقائق، وظفرت هجن الرئاسة بالشوط الثامن للبكار مهجنات عبر «بلشة» مع المضمر محمد زيتون المهيري في 7:19:9 دقائق، وحقق «شاهين» لقب الشوط التاسع للجعدان محليات لصالح هجن العاصفة مع المضمر غياث الهلالي في 7:28:2 دقائق، وأهدى «منحاش» لقب الشوط العاشر للجعدان مهجنات إلى هجن الرئاسة مع المضمر أحمد مطر الخيلي في 7:22:5 دقائق.

ونجحت هجن العاصفة في تحقيق «ثلاثية» على التوالي مع غياث الهلالي بنيل «الشاهينية» لقب الشوط الحادي عشر للبكار محليات في 7:24:6 دقائق، و«الشاهينية» الفائزة بالشوط الثاني عشر للبكار مهجنات في 7:19:8 دقائق، و«شاهين» بطل الشوط الثالث عشر للجعدان محليات في 7:29:7 دقائق وعادت هجن الرئاسة لتفوز بالشوط الرابع عشر للجعدان مهجنات عبر «شاهين» مع المضمر سلطان الوهيبي في 7:19:9 دقائق.

التحديات الصباحية

وكانت الفترة الصباحية قد شهدت إقامة ستة عشر شوطاً لسن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ونال الفائزون بالمركز الأول فيها سيارات فاخرة «تويوتا ستيشن، نيسان باترول، شيفروليه بليزر»، بينما حصل أصحاب المراكز حتى العاشر على جوائز نقدية قيمة. يذكر أن الأشواط الأربعة الأخيرة في الفترة الصباحية خصصت لإنتاج مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ.

ونجحت هجن الرئاسة في حسم صدارة أول الأشواط الصباحية والذي خصص للقايا البكار المحليات بواسطة «هملولة» والتي سجلت توقيتاً وقدره 7:27:7 دقائق، فيما وضعت «الشاهينية» اسم هجن العاصفة على الصدارة في ثاني الأشواط للبكار المهجنات وذلك بقيادة غياث الهلالي حيث وصلت لخط النهاية بزمن 7:25:7 دقائق، وكان «الجارح» لهجن الرئاسة والذي يقوده المضمر محمد زيتون المهيري صاحب الناموس في ثالث الأشواط للقايا الجعدان المحليات، حيث تمكن من تحقيق أفضل توقيت في الفترة الصباحية بوصوله لخط النهاية في زمن وقدره 7:20:5 دقائق، وهيمن محمد زيتون المهيري على صدارة الشوط الرابع للجعدان المهجنات لمصلحة هجن الرئاسة وذلك بعد تقديمه «شاهين» على الصدارة بتوقيت 7:21:9 دقائق.

العفريت والمسامح

وذهب الشوط الخامس للبكار محليات لهجن الرئاسة عبر «العفريت» مع المضمر أحمد مطر الخيلي في 7:26:1 دقائق، وعادت العاصفة لتحقق لقب الشوط السادس للبكار مهجنات مع «الشاهينية» والمضمر غياث الهلالي في 7:24:2 دقائق، وأهدى «المسامح» لقب الشوط السابع للجعدان محليات لهجن الرئاسة مع المضمر أحمد مطر الخيلي في 7:24:7 دقائق، وحقق «الأسد» لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثامن للجعدان مهجنات مع المضمر خليفة بالرشيد في 7:23:7 دقائق، وأهدت «الشاهينية» هجن زعبيل لقب الشوط التاسع للبكار محليات مع المضمر راشد محمد مروشد في 7:26:5 دقائق، وعادت هجن الرئاسة للصدارة في الشوط العاشر للبكار مهجنات عبر «الوثبة» مع سلطان الوهيبي في 7:28:2 دقائق، ثم فوز ثانٍ لهجن زعبيل في الشوط الحادي عشر للبكار محليات عبر «الشاهينية» مع راشد محمد مروشد في 7:22:7 دقائق، وحققت «الشاهينية» لهجن الرئاسة صدارة الشوط الثاني عشر للبكار مهجنات مع محمد زيتون المهيري في 7:29:6 دقائق.

أشواط الإنتاج

أقيمت الأشواط الصباحية للإنتاج محليات وأهدت فيها «هملولة» لقب الشوط 13 للبكار لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مع المضمر سعيد مروشد في 7:22:4 دقائق، فيما حققت «وبره» للشيخ طحنون بن محمد آل نهيان صدارة الشوط 14 للبكار مع المضمر عيسى الخيلي في 7:25:8 دقائق، وأهدى «هملول» فوزاً ثانياً إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في الشوط 15 للجعدان مع المضمر عبد الله السويدي في 7:22:0 دقائق.

42 شوطاً في خامس أيام المهرجان

تستقبل تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة، صباح ومساء اليوم، تحديات سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل لمسافة 6 كلم، وذلك من خلال 24 شوطاً صباحياً، وستكون الأشواط العشرة الأولى مخصصة لهجن الإنتاج، بينما تنقسم التحديات في الأشواط الأربعة عشر الأخرى بين أشواط المحليات والمهجنات، فيما ستطرح سيارات فاخرة «تويوتا ستيشن، نيسان باترول، فورد ستيشن وشيفروليه بليزر» لأصحاب المركز الأول في الأشواط حتى الثامن عشر المتبقية، بينما ينال أصحاب المراكز حتى العاشر جوائز نقدية قيّمة.

وبالمقابل ستكون الأشواط من التاسع عشر وحتى الرابع والعشرين نقدية لأصحاب المراكز من الأول وحتى العاشر.

وتقام مساءً 18 شوطاً في سن الإيذاع، وستخصص الأشواط الأربعة الأولى لرموز سن اللقايا المفتوح والمحليات بواقع رمزين للمفتوح «كأس البكار وبندقية الجعدان»، ورمزين للمحليات «كأس البكار وبندقية الجعدان»، وسيكون التنافس على رموز الإنتاج «الكأس والبندقية» من خلال الشوطين الخامس والسادس، وينال المتسابقون في أشواط الرموز حتى المركز الخامس جوائز نقدية قيّمة، فيما ستطرح سيارات فاخرة «رينج روفر، تويوتا ستيشن، نيسان باترول فورد ستيشن» لأصحاب المركز الأول في الأشواط من السابع وحتى الثامن عشر، بينما ينال أصحاب المراكز حتى العاشر جوائز نقدية قيّمة.

بنت الوسمي تتألق في مزاد «محمية الطف»

استضافت منصة ميدان المرموم، مساء أول من أمس، فعاليات مزاد محمية الطف للهجن العربية الأصيلة والذي عرضت من خلاله 45 مطية من أفخر وأرقى السلالات، وتحوي محمية الطف زمولاً شهيرة مملوكة للشيخ نهيان بن حمدان آل نهيان والشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، كما عرضت من خلال المزاد بعض الفطامين التي تنتمي من جهة الأب لـ«الطليلي العاصفة» و«الغزال العاصفة».

ودفع فايز غافان الجابري «راعي مصيحة» مبلغ 220 ألف درهم في مقابل الحصول على البكرة المتميزة والتي تنحدر من سلالة الأب الوسمي وأمها ريمة بنت مصيحان «زرع أجنة»، فيما كانت البكرة بنت مشغل «المختبر سويحان» وأمها غادة «زرع أجنة» من نصيب عامر سعيد راشد المدهوشي والذي دفع مقابلها 180 ألف درهم، ولم يتأخر محمد سعيد الشامسي عن حصد ملكية البكرة التي تنحدر من سلالة الأب مجد «المختبر سويحان» وأمها بهجة «زرع أجنة» وذلك مقابل مبلغ مالي قدره 150 ألف درهم.

الفلاسي: الفوز ليس غريباً على هجن العاصفة

تقدم عبد الله أحمد فرج الفلاسي، مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، بالتهنئة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، بمناسبة فوز مؤسسة هجن العاصفة المملوكة لسموه، بكأسي اللقايا البكار المحليات والمهجنات، وقال: الفوز ليس غريباً على هذه المؤسسة التي الرباط الذي يجمعها بالانتصار وثيق، كما أهنئ مؤسستي هجن الرئاسة ومؤسسة هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على فوزهما ببندقيتي الجعدان المحليات والمهجنات.

ودعا مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، ومدير قرية المرموم التراثية، الجميع للمسارعة من أجل التسجيل في مسابقة أجمل زي تراثي، والتي ستقام مساء الأربعاء السابع عشر من أبريل الجاري ضمن فعاليات القرية، وقال: يحق لجميع الأطفال من سن الرابعة حتى العاشرة المشاركة في هذه المسابقة التي نسعى من خلالها إلى غرس قيمنا التراثية في نفوس الأطفال.