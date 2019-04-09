كلبات يحتفظ بكأس سوق دبي الحرة لغولف المواطنين

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

احتفظ لاعب الغولف الإماراتي، الناشئ عبد الله كلبات (11 سنة)، بكأس سوق دبي الحرة للغولف للمواطنين، في نسخته الـ 25، التي أقيمت على مضمار ذا أدرس مونتغمري للغولف، السبت الماضي، بمشاركة 50 لاعباً.

وجرت المنافسة وفق نظام «ستابلفورد» لاحتساب النقاط (إجمالي وفردي)، ومُنحت الجوائز إلى الفائزين في فئات: إجمالي نقاط ستابفورد، والناشئين، والسيدات، ونجح كلبات في الدفاع عن اللقب الذي أحرزه العام الماضي، بعد تسجيله 49 نقطة ستابلفورد، وحصل خالد يوسف على جائزة فئة غروس (إجمالي)، بعد تسجيله 75 نقطة، واكتملت سيطرة الناشئين على نتائج إجمالي ستابلفورد، باحتكارهم المراكز الثلاثة الأولى، بعد أن حلّ عبد الله السويدي (12 سنة) ثانياً 44 نقطة، وراشد الجسمي (12 سنة) ثالثاً 40 نقطة، وشهدت المنافسة في فئة السيدات، فوز ريما الحلو بالمركز الأول بـ 33 نقطة، بينما تصدر محمد سكيك فئة الناشئين، بعد أن سجل 45 نقطة، وحصل عبد الله النون على جائزة الكرة الأقرب للحفرة في فئة الرجال، وسيف ثابت على جائزة أطول ضربة، بالمقابل، فازت رباب الحاج بذات الجائزتين في فئة السيدات، وقام بتتويج الفائزين إلى جانب ماكلوخلين النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، شينيد السباعي نائب أول الرئيس لقطاع التسويق.