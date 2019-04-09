صراع رباعي على قمة بطولة دبي الدولية للشطرنج

المصدر: Ⅶ دبي-عدنان الغربي

اشتد الصراع على قمة بطولة دبي الدولية للشطرنج، على كأس الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، بعدما تساوى 4 لاعبين في الصدارة، برصيد 6 نقاط لكل منهم، بنهاية الجولة السابعة.

وضمّ رباعي الصدارة، الأوكراني يوري كوزيبوف، والروسي ماكسيم ماتلاكوف، والصربي أكسندر إنديجك، والفنزويلي اتورزيغا ادواردو، بينما تشارك 7 لاعبين في المركز الثاني برصيد 5.5 نقاط، و14 لاعباً في المركز الثالث بـ 5 نقاط، وفرض التعادل نفسه على أحداث الجولة السابعة، حيث حسم التعادل قمة يوري كوزيبوف وماكسيم ماتلاكوف، كما تعادل الإيراني أمين طبطبائي مع أكسندر إنديجك، وتمكن اتورزيغا ادواردو من تحقيق نقطة مهمة على حساب منافسه، الأستاذ الدولي الهندي سيروتان إس بي، ليلتحق بذلك بكوكبة المتصدرين، في حين، تعادل المصنف الأول الفيتنامي لي كيونغ ليم، مع الأستاذ الدولي الماليزي لهي يوتان، بينما خسر الأرجنتيني ماركو ساندرو من الأستاذ الدولي الهندي انيان بي.

نتائج العرب

ومن أبرز نتائج اللاعبين العرب، تعادل الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي، مع الأستاذ الدولي النرويجي هيوج جوهانسون، بينما خسر الأستاذ الدولي الكبير الجزائري بلال بالحسن، والأستاذ الدولي المغربي محمد تيسير من الهندي راؤول في إس، والأوزبكي فاخيدوف عبد الستاروف، وبنهاية الجولة السابعة، تصدر أحمد عدلي اللاعبين العرب برصيد 5.5 نقاط، بينما تجمد رصيد بلال بالحسن عند 4 نقاط، ومحمد تيسير عند 3.5 نقاط.

هوية البطل

وتلعب الجولة الثامنة، وهي قبل الأخيرة، دوراً مهماً في تحديد هوية البطل، ولا تتحمل المغامرة من أي لاعب، وتشهد الطاولة لقاء قوياً بين المتصدرين ماكسيم ماتلاكوف واتورزيغا ادواردو، كما يلتقي المتصدران أيضاً، كل من يوري كوزيبوف وأكسندر إنديجك وجهاً لوجه، فيما يتقابل الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي مع الأوزبكي المتميز نوديربيك عبد الستاروف، ويلعب الأستاذ الدولي الكبير الإيراني أمين طبطبائي، مع الأستاذ الدولي الكبير الهندي ديباشس داس، ويلتقي الأستاذ الدولي الهندي انيان بي، مع الأستاذ الدولي الكبير التركي كان ايمار، ويتواجه المصنف الأول، الفيتنامي لي كيونغ ليم، مع الأستاذ الدولي الكبير الهندي ديبان شاكرافاراس، ويلعب الجزائري بلال بالحسن، الأستاذ الهندي نيتش بيلوكار، بينما يقابل المغربي محمد تيسير، منافسه الهندي سيروديب ديبا، ويلتقي لاعبنا إبراهيم سلطان متصدر قائمة لاعبي الإمارات في البطولة، مع الأستاذ الهندي مانوش شاه.