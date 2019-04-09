طرفا نهائي كأس رئيس الدولة للسلة يتحددان اليوم

المصدر: Ⅶ دبي - ياسر قاسم

تقام اليوم مباراتا الدور نصف النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة السلة، وتجمعان شباب الأهلي مع بني ياس، والنصر مع البطائح، في ملعبين محايدين، بحسب نظام البطولة، ويتأهل الفائزان مباشرة للمباراة النهائية، المقرر إقامتها الجمعة المقبل، وتشهد صالة نادي شباب الأهلي، لقاء النصر والبطائح، بينما تستقبل صالة نادي الجزيرة، لقاء شباب الأهلي وبني ياس.

وجاء وصول الفرق الأربعة لنصف النهائي، بعد مواجهات قوية في ربع النهائي، حيث أقصى النصر جاره وحامل لقب نسخة العام الماضي الوصل، بالفوز عليه 95-87، فيما نجح شباب الأهلي في تخطي العين 101-71، وحقق بني ياس فوزاً كبيراً على الظفرة 105-76، وواصل البطائح، سلسلة نتائجه الإيجابية، في موسمه الأول، بفوزه على الجزيرة 79-72.