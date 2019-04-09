الحديدي يُكرم أبطال شرطة رأس الخيمة في «تحدي راك»

المصدر: رأس الخيمة- البيان الرياضي

قام العميد عبد الله خميس الحديدي قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، بتكريم فريقي شرطة رأس الخيمة للرجال والسيدات، الذان حصلا على المركز الأول في بطولة «تحدي راك» مؤخراً، والذي نظمته دائرة الموارد البشرية بمشاركة 21 جهة حكومية في رأس الخيمة.

وعبر العميد الحديدي عن سعادته وفخره وشُكره لجميع أعضاء فريق القيادة والقائمين على الإشراف عليه لما حققوه من نجحات تنظيمية متميزة، مؤكداً أن هذه البطولة تعكس استراتيجية القيادة واهتمامها بمختلف الفعاليات الرياضية، إيماناً منها بدور الرياضة في إعداد الشخصية الشرطية المتكاملة.