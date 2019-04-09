الصين تحتكر ذهب دولية فزاع للريشة الطائرة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياض

سيطر لاعبو ولاعبات الصين على أغلب الميداليات الذهبية، مع ختام بطولة فزاع الدولية الثانية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم، أول من أمس، والتي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، في صالة نادي شباب الأهلي.

وحازت الصين على ذهبيتي فئة الكراسي المتحركة فردي الرجال والنساء، وذهبية الكراسي المتحركة في زوجي النساء، لتحتل صدارة البطولة، تلتها إندونيسيا وكوريا والهند، بعد منافسات قوية ومثيرة استمرت 6 أيام، تخللتها الروح الرياضية السامية والمنافسة الشريفة.

وأقيم حفل ختام مميز للبطولة، حضره ماجد العصيمي رئيس اللجنة الآسيوية البارالمبية، وحمزة عباس علي مدير المشروعات والأنشطة الرياضية والاجتماعية بهيئة الصحة بدبي، وأحمد إبراهيم الشامسي مدير أول إسعاد الموظفين بهيئة كهرباء ومياه دبي، وغازي المدني رئيس لجنة الريشة، وخالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد.

وقام ماجد العصيمي وبرفقته كبار الحضور في الختام، بتتويج الفائزين من اللاعبين واللاعبات، وتوجّه بالشكر إلى كل المنتخبات واللاعبين المشاركين واللجان المنظمة والمتطوعين والرعاة، على كل الجهود الكبيرة التي بذلت، لإنجاح البطولة.