تقديم نهائي دوري سيدات الطائرة 30 دقيقة

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي

قرر اتحاد الكرة الطائرة، تقديم موعد نهائي دوري السيدات للموسم الرياضي 2018 /‏‏2019، والذي يجمع بين الوصل ونادي الشارقة لرياضة المرأة، لمدة 30 دقيقة، لتقام في الثانية والنصف بدلاً من الثالثة من ظهر يوم الجمعة المقبل، على صالة نادي شباب الأهلي. ويلي المباراة النهائية على نفس الملعب، لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع للدوري العام للرجال، بين الجزيرة وبني ياس، ثم لقاء ذهاب نهائي المسابقة، بين شباب الأهلي والعين.

كما أعلن الاتحاد عن تتويج الأندية أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل لمسابقة دوري الشباب في صالة نادي النصر بعد غد، عقب مباراة النصر والعين. ويتصدر النصر ترتيب المسابقة برصيد 30 نقطة، ويليه الوحدة ثانياً، بفارق نقطة واحدة، ثم الوصل ثالثاً بفارق نقطتين، والعين رابعاً 23 نقطة.