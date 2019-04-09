فيصل بن الحسين يرعى عيد الإعلاميين الرياضيين العرب

المصدر: عمان ــ البيان الرياضي

يرعى الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، احتفال عيد الإعلاميين الرياضيين العرب الحادي عشر، الذي يقيمه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، بالتعاون مع الاتحاد الأردني للإعلام الرياضي، وذلك يوم 27 أبريل الحالي في العاصمة الأردنية عمان، المقر الدائم للاتحاد العربي للصحافة الرياضية.

وسيتم في الاحتفال، تكريم كوكبة من نجوم الإعلام الرياضي في الوطن العربي، ممن قدموا العطاء المميز والجهد الخلاق، وساهموا بالنهضة التي وصلت إليها الرياضة في الوطن العربي، حيث حرص الاتحاد العربي على إقامة هذا العيد بشكل سنوي، إيماناً منه بأهمية تقدير زملاء المهنة المتميزين، وذلك بتسليمهم أوسمة الاتحاد العربي المذهبة، إلى جانب شهادات التقدير الخاصة بالمناسبة، كما سيتم تكريم الجهات الداعمة للاتحاد.