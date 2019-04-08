كوزيبوف وماتلاكوف وإنديجك يتصدرون «دبي الدولية للشطرنج»

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغربي

صعد 3 لاعبين، إلى صدارة بطولة دبي الدولية للشطرنج، المقامة حالياً، بنادي دبي للشطرنج والثقافة، على كأس الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم والتي يسدل الستار على منافساتها بعد غدٍ، وتمكن الثلاثي المكون من الاوكراني يوري كوزيبوف والروسي ماكسيم ماتلاكوف والصربي أكسندر إنديجك، من الصعود إلى القمة، بنهاية الجولة السادسة، وبعد أن حصدوا 5.5 نقاط، فيما جاء لاعبان اثنان في المركز الثاني بـ5 نقاط، و19 لاعباً في المركز الثالث بـ4.5 نقاط.

نتائج الجولة السادسة

وأسفرت نتائج الجولة السادسة عن فوز الأستاذ الدولي الكبير الروسي ماتلاكوف على الهندي ديبان شاكرافارتي، كما تمكن الأستاذ الدولي الكبير الاوكراني يوري كوزيبوف من إلحاق أول هزيمة بالهندي راجوندان سريهاري وكذلك فعل الأستاذ الدولي الكبير الصربي الكسندر إنديجك الذي أبعد الماليزي لهي يوتان عن الصدارة، وأما المصنف الأول الفيتنامي لي كيونغ ليم فقد تعادل مع الأستاذ الدولي الكبير الهندي دباشيس داس وتعادل الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي مع الأستاذ الدولي الهندي أنيان بي بينما خسر الأستاذ الدولي المغربي محمد تيسير من الأستاذ الدولي الكبير الهندي كيسام برام ارفينداه، وتعادل الأستاذ الدولي الكبير الجزائري بلال بالحسن مع الأستاذ الدولي الهندي سادواني روناك، وفي صراع السيدات، احتفظت الأستاذة الدولية الكبيرة الهندية ديفايا ديشموك بالصدارة رغم تساويها في الرصيد بثلاث نقاط مع الأستاذة الدولية الصربية تيجانا باجوفيتش، فيما تصدر أحمد عدلي اللاعبين العرب برصيد 4.5 نقاط تلاه الجزائري بلال بالحسن برصيد 4 نقاط ثم الأستاذ الدولي المغربي محمد تيسير برصيد 3.5 نقاط.

لقاءات مصيرية

وتشهد الجولة السابعة جملة من المباريات الساخنة المصيرية، مع اقتراب البطولة من جولاتها الأخيرة، حيث يلتقي صاحبا الصدارة الأوكراني يوري كوزيبوف مع الروسي ماكسيم ماتلاكوف، ويلعب الأستاذ الدولي الكبير الإيراني أمين طبطبائي مع الأستاذ الدولي الكبير الصربي أكسندر إنديجك، ويتقابل الأستاذ الدولي الكبير الفنزويلي اتورزيغا ادواردو مع الأستاذ الدولي الهندي سيروتان أس بي، ويواجه المصنف الأول الفيتنامي لي كيونغ ليم مع الماليزي لهي يوتان، كما يلتقي الارجنتيني ماركو ساندرو مع الأستاذ الدولي الهندي انيان بي، ومن أبرز اللقاءات العربية تنحصر في لقاء أحمد عدلي مع الأستاذ الدولي النرويجي هيوج جوهانسون ولقاء الأستاذ الدولي الكبير الجزائري بلال بالحسن مع الأستاذ الدولي الهندي راؤول ويلتقي المغربي محمد تيسير مع الأوزبكي عبدالستاروف.