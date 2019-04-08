آخر جولات «دبي جونيور ريغاتا» للقوارب الشراعية السبت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يسدل الستار يوم السبت المقبل، على فعاليات بطولة دبي جونيور ريغاتا للقوارب الشراعية الحديثة (ناشئين)، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن فعاليات الموسم الرياضي الحالي، بإقامة الجولة الرابعة والختامية، بالتعاون مع نادي دبي للقوارب الشراعية (دوسك)، على شواطئ جميرا، بمشاركة عدد كبير من الأندية والأكاديميات المتخصصة في هذا المجال، ويتنافس على ألقاب الجولة، ما يزيد على 40 متسابقاً ومتسابقة، يدخلون التحدي في أربع فئات، وأظهرت الجولات الثلاث الماضية، بروز مواهب وطنية واعدة، خاصة ضمن فريق نادي الحمرية، استطاعوا مجاراة عدد من المتسابقين، وصعدوا بالفعل إلى منصات التتويج في الفئات المختلفة، ناشئين وصغار، في ليزر 4.7 واوبتمست، من بينهم سلطان العويس وخالد المندوس، نجما المنتخبات الوطنية.