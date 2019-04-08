شباب الأهلي يتطلّع لقمة دوري اليد

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

يتطلع رجال نادي شباب الأهلي، للعودة والتربع على قمة دوري كرة اليد، وفي رصيدهم 34 نقطة، مع تجاوز رجال الوصل الذين يحلون عليهم ضيوفاً اليوم، في الجولة الرابعة عشر من عمر البطولة، ويحتل الإمبراطور الثالث برصيد 27 نقطة، وبنفس الوقت، ينشد الشارقة الوصيف بفارق الأهداف عن شباب الأهلي، العودة من العاصمة أبوظبي، بالفوز على الجزيرة السادس، برصيد 20 نقطة، ليستمر في صلب المنافسة على الصدارة، كما تشهد الجولة أيضاً، لقاء يجمع النصر الرابع برصيد 27 نقطة، مع فريق الوحدة الثامن 13 نقطة، فيما يستقبل بني ياس التاسع برصيد 12 نقطة، جاره فريق الظفرة السابع برصيد 16 نقطة، ويغيب عن الجولة العين الخامس برصيد 25 نقطة.

وتبرز في الواجهة، موقعة الديربي، التي يأمل من خلالها، فريق شباب الأهلي، فك شراكة الصدارة مع الشارقة، بالفوز وحصد نقاط المباراة بعقر داره، على حساب ضيفه الوصل، وتأكيد تفوقه عليه في الدور الأول 28/‏‏22، ويدرك الفريقان أهمية المباراة وصعوبتها، في ظل وجود كوكبة من أبرز اللاعبين المواطنين والأجانب، وعلى صالته، فإن فريق النصر صاحب المركز الثالث، مؤهل للفوز على فريق الوحدة الوافد الجديد على مسابقات الرجال هذا الموسم، وفارق الخبرات، لكن العميد يدرك تماماً عدم الاستهانة بالمنافس، وعدم تكرار ما حدث من تعادل مفاجئ له في الدور الأول مع فريق بني ياس الضيف الجديد أيضاً، وكانت مفاجأة من العيار الثقيل.