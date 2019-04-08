«برق» لحمدان بن محمد بطل كأس رئيس الدولة للمحامل الشراعية 60 قدماً

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

توج القارب «برق» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، بطلاً لسباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمحامل الشراعية، فئة 60 قدماً، الذي نظمه نادي تراث الإمارات، أول من أمس، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس النادي، وجاء القارب «برق» في الصدارة، وسط مشاركة نحو ألف و600 بحار ونوخذة من جميع أنحاء الدولة، خاضوا تحدياً قوياً، لاجتياز مسافة السباق التي بلغت 17 ميلاً بحرياً.

تكريم الفائزين

وتم تكريم الفائزين في السباق، وسط أجواء احتفالية، انتشرت في مختلف أرجاء القرية التراثية بالنادي، التي احتضنت منصة التتويج، بحضور حميد سعيد بولاحج الرميثي، المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات في نادي تراث الإمارات، وسعيد علي المناعي مدير إدارة الأنشطة والفعاليات، وعدد من المسؤولين في النادي، وجمهور كبير من البحارة، ومحبي هذه الرياضة التراثية، حيث تسلم جابر محمد جابر الحمادي نوخذة القارب «برق»، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، كأس السباق، من كبار الحضور في الختام، كما توج القارب «العديد»، صاحب المركز الثاني، لصاحبه محمد راشد مصبح الرميثي، والنوخذة خميس عبيد الرميثي، ونال القارب «زيورخ» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، جائزة المركز الثالث، وتسلمها النوخذة خليفة مهير المرزوقي.

فعاليات تراثية

وتزامن مع السباق، إقامة فعاليات تراثية متميزة، احتضنتها القرية التراثية، التي غصت بمئات السياح والزوار العرب والأجانب، ضمت عروضاً لفرق الفنون الشعبية، وفعاليات للجنة سيدات النادي، شملت معرضاً للصور والكتب التراثية التي يصدرها النادي، وسوقاً مجتمعياً للأسر المنتجة، يستمر عدة أيام، يعرض منتجات يدوية وهدايا تراثية، ومأكولات شعبية، وأقيمت خيمة تراثية للمراكز النسائية في النادي، إلى جانب جلسات تراثية لاستقبال الزوار ورواد السوق، فيما كان قد سبق السباق، عرض بحري للمحامل التراثية، أقيم يوم الخميس الماضي، في مياه كورنيش أبوظبي، بجوار القرية التراثية بكاسر الأمواج.