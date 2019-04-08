سيدات النصر يتألقن في كأس اليد

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

حقق فريق سيدات كرة اليد بنادي النصر، فوزاً عريضاً، على الفريق الدولي بنتيجة‏‏ 34/ 21، في اللقاء الذي جمع الفريقين أول من أمس، بالصالة الزرقاء، ضمن منافسات بطولة كأس رئيس الدولة لكرة اليد للسيدات، وبغض النظر عن النتيجة، فقد تأهلت سيدات النصر إلى المباراة النهائية، لمواجهة سيدات نادي الجزيرة، على كأس البطولة الغالية، حيث إن المسابقة تضم ثلاثة فرق فقط، ووفقاً لقوانين ولوائح المسابقات في الاتحاد، لا يعتد بنتائج الفريق الدولي، باعتباره ضيفاً على البطولة، وقد أكدت سيدات النصر، بفوزهن على الفريق الدولي، الذي يضم نخبة من اللاعبات من عديد الجنسيات، سيرهن على الطريق الصحيح، الذي وضعته لجنة الألعاب الرياضية الجماعية بالقلعة الزرقاء، برئاسة عبد الرزاق السيد الهاشمي، والمتابعة الدؤوبة من نائبه المقدم مروان سنكل، والوجود الدائم من مشرفة اللعبة بالنادي، نسرين بن درويش، سعياً للوصول بالفريق إلى أعلى درجات التفوق، واعتلاء منصات التتويج للمرة الثانية هذا الموسم، حيث سبق وحقق بطولة الدوري العام، التي مثلت باكورة مسابقات الجنس الناعم هذا الموسم، وكان ذلك على حساب فريق الجزيرة في النهائي، الذي حسمته سيدات العميد بنتيجة 31/‏‏29.

وأما عن المباراة، فقد سيطرت سيدات النصر على الشوطين لعباً ونتيجة، وبفارق مطمئن، وحرصت مدربة الفريق، خلود صافية، ومن خلال توجيهات مشرفة اللعبة، نسرين بن درويش، على مشاركة جميع لاعبات الفريق، لترسيخ مزيد من الانسجام بين صفوفه، وأنهى النصر الشوط الأول متقدماً 16/‏‏9، ولم يختلف الحال في الشوط الثاني، بل أكد الفريق الأزرق تفوقه .