شباب النصر أبطال سباق الدراجات

المصدر: Ⅶ الشارقة ـ محمود شلبي

سيطر شباب نادي النصر للدراجات على بطولة الإمارات للفردي العام التي نظمها اتحاد اللعبة أمس في منطقة نزوى لفئة الشباب لمسافة 70 كلم، وشارك فيها 22 دراجاً من 8 أندية وتمكن نجم نادي النصر الصاعد سعيد محمد علي من الفوز بالمركز الأول للسباق بزمن قدره ساعة و48 دقيقة و22 ثانية وبمعدل سرعة بلغ 37 كلم/‏ساعة، وتبعه زميله ماجد إسحاق محمد في المركز الثاني فيما حقق دراج التعاون محمد خميس المركز الثالث.

وسيطر شباب نادي النصر على المراكز الثلاثة الأولى في درع التفوق الفردي العام بعد تحقيقهم أعلى رصيد من النقاط في سباقات الموسم وجاء الدراج عمر سليم في المركز الأول برصيد 226 نقطة واحتل الدراج سعيد محمد علي المركز الثاني برصيد 225 نقطة، وأكمل الدراج ماجد إسحاق مثلث التفوق النصراوي باحتلاله المركز الثالث برصيد 26 نقطة.

تتويج

عقب انتهاء سباق البطولة وإعلان اللجنة الفنية نتائج درع التفوق العام قام عبد الكريم الزرعوني المدير المالي رئيس اللجنة الفنية ونايف جكة الأمين العام المساعد بتتويج أبطال السباق بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية وتقديم كأس وقميص بطولة الإمارات لدراج النصر سعيد محمد ، وتم تتويج الثلاثي النصراوي عمر سليم وسعيد محمد وماجد إسحاق أبطال درع التفوق للفردي العام. أدار منافسات البطولة الحكم العام علي اليعربي وحكم الوصول سيف الشرقي والحكم الثاني عبد الله الحوسني والحكام وليد الشامسي وعبد الله الناخي ويوسف المعيني وعبد الله عوض وياسر ريان.