الألعاب الحكومية تدعم الأعمال الخيرية بـ 4 ملايين درهم في عامين

المصدر: Ⅶ دبي- عدنان الغربي

عززت الألعاب الحكومية من موقعها الريادي كواحدة من أفضل الفعاليات الرياضية لتتحول إلى مبادرة تدعم الأعمال الخيرية والمجتمعية، حيث وصل مجموع المبالغ التي تم التبرع بها لعمل الخير في نسختيها الأولى والثانية إلى 4 ملايين درهم، بعد أن أعلن فريق «إف 3» للسيدات والرجال أول من أمس عن تبرعهما بقيمة الجائزة المقدرة بـمليوني درهم في نسخة 2019 إلى إحدى الجمعيات الخيرية.

وقام فريق«إف 3» في العام الماضي،بالتبرع بجائزة المركز الأول (مليون درهم) ـوسار على منواله فريق القنصلية الأمريكية الفائز بالمركز الأول في منافسات السيدات.

وبهذه اللفتة الكريمة من أبطال النسختين الأولى والثانية تتعزز مكانة الألعاب الحكومية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، في 2018، كأول مبادرة من نوعها في العالم تحت شعار «فريق واحد هدف واحد»، والتي تستهدف ترسيخ مبدأ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد بين موظفي الحكومة، وتحرص في جوهرها على ترسيخ ممارسات التعاون والتكامل بين موظفي الحكومة من خلال منصة مبتكرة ذات أجواء حماسية وخلاقة تسهم في شحذ الهمم والتحفيز على متابعة العمل الجاد والوصول إلى المركز الأول، وتحولت مبادرة الألعاب الحكومية إلى رمز لعمل الخير وترسيخ التعاون بين أفراد المجتمع ونشر السعادة بينهم.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وجه برفع قيمة الجوائز الإجمالية من مليوني درهم إلى ثلاثة ملايين درهم.

لفتة

وأكد مروان بن عيسى مدير الألعاب الحكومية أن تبرع فريق «إف 3» للسيدات والرجال بقيمة الجائزة إلى الجمعيات الخيرية لفتة كريمة غير مستغربة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم صاحب المبادرة وراعيها، مؤكداً أن عمل الخير وترسيخ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد مرتكز رئيسي أطلقت من أجله الألعاب الحكومية، ومشيراً إلى أن تبرع الأبطال بقيمة الجائزة يؤكد أن المبادرة حققت أهدافها الرياضية والمجتمعية.

وأوضح بن عيسى أن الألعاب الحكومية تعكس نموذجا راقيا لقيم التعاون واحترام الآخر والتحلي بالروح الرياضية، وتدعم قيم التسامح في المجتمع، وهي رسالة إلى العالم حول تعزيز مبدأ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد وتكاتف الجهود لتحقيق الأهداف.

وأفاد بأن الصدى الواسع للألعاب الحكومية محليا وعالميا يؤكد نجاحها في تحقيق أهدافها النبيلة، مشيرا إلى أن هذه النجاحات ستتعزز في النسخة المقبلة، مشيرا إلى بدء التفكير في التصاميم الجديدة حتى تكون دورة 2020 حافلة بالمزيد من المفاجآت والإثارة. وقال: نحن سعداء بالحضور الجماهيري الكبير وخاصة في المرحلة النهائية، وسعداء بمستوى التنظيم العالي وبتحقيق المبادرة لأهدافها النبيلة وبتطبيق أعلى المعايير حفاظا على سلامة المشاركين.

وأضاف: الخبرة التي اكتسبناها من النسخة الأولى ساعدتنا في تطوير نوعية التحديات والحفاظ على سلامة المشاركين، حيث لم نسجل أي إصابة خطرة في صفوفهم، لأن السلامة كانت هدفنا الأول في عملية ابتكار الحـواجز.

تهنئة

هنأت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم راعي الجائزة، بمناسبة فوزه فريقه «إف 3» ببطولة الألعاب الحكومية للعام الثاني على التوالي، متمنين لسموه كل والامتياز.