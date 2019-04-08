المازمي وسيف لشكري في معسكر «دولي المبارزة»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

يشارك كل من محمد المازمي وسيف لشكري لاعبي منتخب الإمارات للمبارزة للشباب والناشئين في المعسكر التدريبي الدولي الذي ينظمه الاتحاد الدولي قبيل انطلاق بطولة العالم للمبارزة في مدينة تورين البولندية، وينضم بعدها اللاعبان مع زملائهم في المنتخب المشاركين ببطولة العالم.

وتضم البعثة بجانب سيف لشكري ومحمد المازمي كلاً من عمر وخالد بالسلاح، فيما يضم منتخب الفتيات كلاً من زينب جعفر وشهد خرام ولطيفة الحوسني ونورة البريكي ويقود فريق الرجال شريف محمود وفتحي أبو الفتوح، وفريق الفتيات نيفين سعيد الخولي لفريق الفتيات.

ويشارك منتخبا الرجال والفتيات في (الفلوريه والايبييه) تحت 17 سنة وتحت 20 سنة، وتنطلق أولى منافسات بطولة العالم للمبارزة الفلوريه للفتيات غداً بفردي تحت 20 سنة، وتحت 17 سنة للفتيات، وتبدأ منافسات الرجال يوم 12 الجاري بفردي «الايبييه» تحت 20 سنة.

اهتمام

وأكدت الدكتورة هدى المطروشي الأمين العام لاتحاد المبارزة أن اهتمام الاتحاد الدولي للمبارزة بلاعبي الدولة هو تتويج للجهد والعمل المتواصل لاتحاد اللعبة في فرض أسماء لاعبينا على الساحة الدولية وتحقيقهم نتائج مميزة بالبطولات العربية والآسيوية وهو ما دعا الاتحاد الدولي للعبة في إدراج أبطال الإمارات ضمن اللاعبين الأولى بالرعاية والاهتمام، وقالت: تأتي مشاركة محمد المازمي لاعب الشارقة كمنحة من الاتحاد الدولي أما سيف أحمد لشكري لاعب مركز دبي للمبارزة التابع لاتحاد المبارزة فتأتي مشاركته برعاية شركة إنجازات التي ترعى مركز دبي للمبارزة كبادرة من الشركة في رعايتها للمركز، ويرافق اللاعبين المدرب شريف محمود للإشراف على اللاعبين خلال فترة إعدادهم بالمعسكر على أن تنضم إليهما نورة البريكي من برنامج أكاديمية الشيخة فاطمة للتفوق الرياضي بإشراف المدرب فتحي أبو الفتوح هي الأولى من نوعها لأبناء وبنات الإمارات نظراً لارتفاع مستواهم الرياضي في اللعبة تدعيماً لهم وتشجيعاً من الاتحاد الدولي واتحاد الإمارات للمبارزة على صقل مواهب اللاعبين.