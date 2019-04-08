حمدان بن محمد يشهد تحديات رموز الحقاقا

المصدر: Ⅶ دبي-ياسر قاسم

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مساء أمس، تحديات رموز الحقاقا لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان المرموم التراثي 2019 للهجن العربية الأصيلة «ختامي المرموم»، في ثاني أيام المهرجان الذي اشتمل على 35 شوطاً، 20 في الصباح و15 في المساء وحسمت «المايدية» بشعار أحمد محمد بن روية الخييلي كأس الحقاقا البكار المفتوح بعد وصولها لخط النهاية في زمن قدره 5:46:9 دقائق، فيما أهدى «منذر» مالكه سهيل عجلان كراز السبوسي بندقية الحقاقا الجعدان المفتوح وذلك بزمن بلغ 5:49:2 دقائق، وبالمقابل تمكنت «الصايلة» من انتزاع كأس الحقاقا البكار المفتوح للإنتاج لمصلحة مالكها مبارك العثة خزع العامري وذلك بتوقيت قدره 5:47:6 دقائق، وكانت بندقية الحقاقا الجعدان المفتوح للإنتاج من نصيب «لبيد» بشعار عبيد سهيل نخيرات العامري والذي قطع مسافة السباق في زمن بلغ 5:46:2 دقائق كان هو التوقيت الأفضل في الفترة المسائية، وقام علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن بتتويج الفائزين بالرموز عقب نهاية الأشواط.

أشواط السيارات

ونال أبطال الأشواط من الخامس حتى الخامس عشر للفترة المسائية 11 سيارة من فئة الدفع الرباعي فيما نال أصحاب المراكز من الثاني للعاشر جوائز نقدية وأسفرت النتائج عن فوز «صيت» لعلي سالم حمد الفهيدة المري بالشوط الخامس للبكار مفتوح في 5:47:5 دقائق و«مصدع» لنهيان معتوق ثنية العامري بالشوط السادس للجعدان مفتوح في 5:47:1 دقائق فيما نالت «صحصحة» لمهير علي دري المنصوري صدارة الشوط السابع للبكار مفتوح في 5:46:4 دقائق وخطف «الحذر» لمبارك سعيد سالم الزرعي لقب الشوط الثامن للجعدان مفتوح في 5:48:0 دقائق وحققت «العمارية» لسالم مسلم قنزول العامري لقب الشوط التاسع للبكار مفتوح في 5:48:7 دقائق فيما نال «منصف» لمحمد سهيل نخيرات العامري صدارة الشوط العاشر للجعدان مفتوح في 5:47:3 دقائق وحققت «ختام» لهديب بخيت هديب الجربوعي المري لقب الشوط الحادي عشر للبكار مفتوح في 5:51:6 دقائق وظفر «مبلش» لحمد شطيط سالم الوهيبي بلقب الشوط الثاني عشر للجعدان مفتوح في 5:47:6 دقائق وحققت «مغامرة» لمبارك سعيد سالم الزرعي صدارة الشوط الثالث عشر للبكار مفتوح في 5:50:1 دقائق فيما نال «راهي» لعبيد سهيل نخيرات العامري لقب الشوط الرابع عشر للجعدان مفتوح في 5:50:3 دقائق واختتمت «الوثبة» انتصارات اليوم الثاني ومهدية الفوز بالشوط الخامس عشر لمالكها مبارك محمد بن نصرة العامري في 5:51:2 دقائق.

الفترة الصباحية

وشهدت الفترة الصباحية إقامة 20 شوطاً للحقايق من إنتاج عزب أبناء القبائل، وتمكنت «مغادرة» لفهيد محمد فهيد الرزق العجمي من حصد ناموس الشوط الأول للحقاقا البكار المفتوح للإنتاج بزمن 5:50:8 دقائق، فيما حسم «الرهاوي» ملك سلطان راشد سلطان المنصوري معركة التوقيت الأفضل في جميع أشواط سن الحقاقا لهجن أبناء القبائل في مهرجان ختامي المرموم، بوصوله لخط النهاية في الشوط الثاني للحقاقا الجعدان المفتوح للإنتاج مسجلاً توقيتاً قدره 5:44:2 دقائق، وأهدت «غدير» مالكها أحمد حمد علي هميلة المزروعي صدارة ثالث الأشواط للحقاقا البكار المفتوح للإنتاج بوصولها لخط النهاية في زمن 5:52:4 دقائق، فيما كان «شاهين» لسويد مسيعد قران المنصوري هو صاحب الناموس في الشوط الرابع للحقاقا الجعدان المفتوح للإنتاج وذلك بتوقيت قدره 5:51:4 دقائق.

وحققت «لفحة» لماجد راشد بالضحاك المنصوري لقب الشوط الخامس للبكار في 5:51:4 دقائق ونال «متباهي» لمحمد سالم حبيب الهشامي لقب الشوط السادس للجعدان في 5:51:1 دقائق ونالت «الفاتنة» لسعيد العثة خزع العامري لقب الشوط السابع للبكار في 5:50:1 دقائق وحصد «الواش» لعبدالله عتيق المقعودي الفلاسي صدارة الشوط الثامن للجعدان في 5:48:0 دقائق واختارت «مختارة» لخالد غانم علي الظاهري المركز الأول للشوط التاسع للبكار في 5:50:1 دقائق وحقق «لبريز» لحمد حمود ثعلوب سالم الدرعي صدارة الشوط العاشر للجعدان في 5:51:0 دقائق ونجحت «مناورة» لعلي سالم حمد عيسى المنصوري في الظفر بالشوط الحادي عشر في 5:51:2 دقائق فيما نال «لهب» لسيف حميد ضبيب سليمان الشامسي صدارة الشوط الثاني عشر في 5:50:1 دقائق وانتصرت «مناورة» لمبارك حمد بالقرين العامري في الشوط الثالث عشر للبكار في 5:50:3 دقائق وتبعتها «فخامة» لسعيد محمد مصلح الأحبابي في الشوط الرابع عشر للبكار أيضاً في 5:49:6 دقائق ونال «معاند» لفاضل سيف مبارك المزروعي لقب الشوط الخامس عشر للجعدان في 5:48:5 دقائق وحلقت «طيارة» لأحمد محمد سالم سعيد السبوسي بصدارة الشوط السادس عشر للبكار في 5:53:8 دقائق ونال «متحد» لراشد محمد راشد الهاملي صدارة الشوط السابع عشر للجعدان في 5:52:8 دقائق وحققت «الزود» لزايد سالم سعيد الجنيبي لقب الشوط الثامن عشر للبكار في 5:56:2 دقائق ونال «شكلان» لعبدالله الطير سهيل العامري لقب الشوط التاسع عشر للجعدان في 5:54:0 دقائق واختتمت «الزود» انتصارات الصباح مهدية الفوز لمالكها مطر سعيد بن حلوة الكتبي في 5:54:7 دقائق.

50 شوطاً في اليوم الثالث و6 رموز في سن اللقايا

يتواصل اليوم مهرجان المرموم التراثي للهجن في تحديات رموز سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، ويشتمل برنامج السباق على ستة رموز، بكأسين وبندقيتين للمفتوح والمحليات، وكأس وبندقية للقايا المفتوح للإنتاج، ويحصل الفائزون بالمراكز من الثاني وحتى الخامس في أشواط الرموز على جوائز نقدية قيمة.

كما تشهد الفترة المسائية إقامة 14 شوطاً للقايا المحليات والمهجنات، وسينال أصحاب المراكز الأولى في هذه الأشواط سيارات فاخرة «رينج روفر، تويوتا ستيشن، نيسان باترول، فورد ستيشن»، بينما يحصل أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر على جوائز نقدية قيمة.

وبالمقابل سيكون التنافس قوياً في الفترة الصباحية بين الهجن من إنتاج أبناء القبائل وذلك من خلال 30 شوطاً، عشرة منها لهجن الإنتاج جوائز المركز الأول فيها سيارات فاخرة «تويوتا ستيشن، نيسان باترول، شيفروليه بليزر»، بالإضافة ستة أشواط أخرى للمحليات والمهجنات سينال أصحاب المراكز الأولى فيها سيارات فاخرة «شيفروليه بليزر»، كما تقام 14 شوطاً نقدياً للمحليات والمهجنات، وينال الفائزون بالمراكز من الثاني وحتى العاشر في جميع الأشواط جوائز نقدية قيمة.

بيرق الناموس

أضاف محمد راشد بن غدير الكتبي ست نقاط ليصبح رصيده 114 نقطة في مسابقة بيرق الناموس التي ابتعد في صدارتها، ومنحت «فلك» وصيفة كأس الحقاقا البكار المفتوح مالكها أربع نقاط، فيما أضافت «آمال» صاحبة المركز الثالث في شوط الكأس للحقاقا البكار المفتوح للإنتاج نقطتين ويحتل المركز الثاني في المسابقة شعار سيف علي راشد سويلم الكتبي برصيد 53 نقطة.

ويأتي ثالثاً سعاد حميد سعيد النيادي برصيد 40 نقطة. أما في المركز الرابع فيتواجد شعار سعادة فرج علي بن حمودة الظاهري برصيد 40 نقطة.

سيف الكتبي: قسم التسجيل أنجز المهمة الأصعب

أوضح سيف راشد خلفان الكتبي رئيس قسم التسجيل بنادي دبي لسباقات الهجن أنه بناءً على تعليمات علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن تم الإعلان مبكراً عن فتح باب التسجيل بالنسبة لهجن أصحاب السمو الشيوخ وهجن أبناء القبائل الراغبين في المشاركة ضمن مهرجان ختامي المرموم 2019، مؤكداً أن عملية التسجيل مضت بسلاسة وهدوء وذلك في الفترتين الصباحية والمسائية وقال إن النظام المتبع في نادي دبي ساعد كثيراً على أداء المهمة .

ويعتقد سيف أن التنافس في نسخة 2019 من مهرجان ختامي المرموم والتي تأتي تزامناً مع عام التسامح سيكون قوياً وممتعاً بفضل الجاهزية الكبيرة لكل المطايا المشاركة، وأبان أنهم على علم كامل بجاهزية جميع العزب لتقديم الأداء الأفضل من خلال مشاركتها في ختامي الختامي وتابع: من المعروف أن الناموس في مهرجان ختامي المرموم له طعم ومذاق خاص؛ لذا دائماً ما نلاحظ أن كل المشاركين يستعدون له بشكل مثالي .

وأكد سيف أن ما تحقق من نجاحات متواصلة لمهرجان ختامي المرموم ما كان له أن يتحقق لولا الدعم الكبير والاهتمام من جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي لسباقات الهجن، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة.

45 مطية في مزاد الطف للفطامين

ينظم نادي دبي لسباقات الهجن اليوم مزاد محمية الطف للفطامين، وستعرض خلاله 45 مطية من أفخر وأرقى السلالات، وتحوي المحمية زمولاً شهيرة مملوكة للشيخ نهيان بن حمدان آل نهيان والشيخ طحنون بن محمد آل نهيان.