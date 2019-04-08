برعاية محمد بن زايد.. انطلاق مونديال رماية الأطباق في العين

المصدر: Ⅶ العين - وام

انطلقت أمس تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بطولة كأس العالم لرماية الأطباق - العين 2019 المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وذلك على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف.

وتستمر البطولة التي ينظمها اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم حتى 15 أبريل الجاري بمشاركة أكثر من 526 رامياً ورامية يمثلون أكثر من 71 دولة.

وكانت اللجنة المنظمة أقامت مساء أمس بفندق العين روتانا حفل افتتاح كأس العالم لرماية الأطباق بحضور فلاديمير ليسين رئيس الاتحاد الدولي للرماية والشيخ علي بن عبد الله آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية واللواء حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري والمهندس دعيج العتيبي رئيس الاتحادين العربي والكويتي وعبد المحسن الدوسري الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة واللواء عبد الله حميد محمد المهيري نائب رئيس اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم وعبد الله الكمالي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس الاتحاد السعودي للرماية والنائب البرلماني لوشيانو روسي رئيس الاتحاد الإيطالي للرماية ورؤساء الوفود المشاركة وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الرماية للقوس والسهم وعدد كبير من الرماة والشركات والجهات الداعمة للبطولة.

ترحيب

ورحب اللواء عبد الله محمد حميد المهيري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم، بضيوف الإمارات والحضور، معرباً عن سعادته باحتضان مدينة العين لهذه التظاهرة العالمية «كأس العالم لرماية الأطباق العين 2019»، التي ستكون محط أنظار العالم لأنها أحد أهم جسور الوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2020.

وقال «إنه لمن دواعي سرورنا أن تحظى البطولة الحالية التي تتزامن مع عام التسامح برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واسمحوا لي أن أتقدم باسمكم جميعاً بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سموه على هذه الرعاية الكريمة التي تعطي لنا قوة دفع هائلة».

وأعرب اللواء المهيري عن سعادته بوجود هذا الكم من الرماة بيننا في عام التسامح الذي يجسد روح التعايش الذي تعيشه أكثر من 200 جنسية على أرض دولتنا الغالية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات اعتادت فتح ذراعيها لاحتضان أكبر البطولات والأحداث الرياضية بفضل الرعاية والدعم الذي تجده من القيادة الرشيدة التي تعتبر الرياضة أسلوب حياة.

شكر

وألقى عبد الله الكمالي رئيس اللجنة المنظمة كلمة شكر فيها جهود العاملين في اللجان المختلفة وتعاون الداعمين من جهات ومؤسسات وكل يد أسهمت في دعم البطولة.

من جانبه نقل محمد وهدان المندوب الفني للبطولة شكر وتقدير الاتحاد الدولي للرماية إلى اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم واللجنة المنظمة للبطولة ونادي العين للفروسية والرماية والجولف وجميع القائمين على تنظيم هذا الحدث الهام لدعمهم له ولجهودهم العظيمة المبذولة والممزوجة بالخبرة والإخلاص في العمل والذي سوف يؤدي بالتأكيد إلى نجاح البطولة وبامتياز. من جانبه أعرب الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية عن شكره لدولة الإمارات على دعوته لحضور حفل افتتاح ومنافسات كأس العالم لرماية الأطباق، مثمناً الرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لهذا الحدث العالمي.

حفل رائع

وأشاد اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية بحفل افتتاح كأس العالم للرماية وبما تضمنه من فقرات تراثية معبرة ورائعة، وقال «جاء تنظيم اتحاد الإمارات للحدث كعادتهم على أعلى مستوى وهذا ليس بجديد عليهم لأنهم يملكون من الخبرة والكوادر المؤهلة لذلك»، مؤكداً حرص الرماية المصرية على الوجود في البطولة.

ووجه الشكر والتقدير إلى اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم متمنياً النجاح والتوفيق لكل المشاركين.

تطوير اللعبة

وأعرب رئيس الاتحادين العربي والكويتي للرماية المهندس دعيج العتيبي عن سعادته بوجوده بدولة الإمارات التي يعتبرها بلده الثاني، مشيداً بالرعاية الكريمة للبطولة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولدعم سموه الكبير لرياضة ورماية الإمارات مما أسهم في تطوير اللعبة على كل الصعد، موجهاً الشكر إلى اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم على دعوتهم الكريمة له وعلى هذا التنظيم المميز.

كما أعرب المسؤول الكويتي عن أمله في أن يحالف التوفيق رماتنا العرب في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

دعم

وأشاد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية الرئيس السابق لاتحاد الرماية بالدعم اللامحدود الذي تحظى بها رياضة الإمارات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورؤية حكومتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد أن دعم قيادتنا وراء تميز رياضيينا ورياضتنا عامة ورماية الإمارات خاصة، مشيراً إلى أن توجيهات مسؤولينا بضرورة أن يعكس كل حدث يتم تنظيمه الوجه الحضاري والرياضي لدولتنا الغالية وأن يعود ضيوفنا إلى بلدانهم وهم يحملون أطيب الذكريات عن الإمارات وشعبها الكريم.

وأعرب اللواء الريسي عن أمله في أن يتأهل رام أو أكثر من رماتنا في البطولة إلى أولمبياد طوكيو 2020 لتكتمل فرحتنا بالاستضافة، متمنياً للتنظيم كل النجاح.

حفل تراثي

وجاء حفل افتتاح بطولة كأس العالم لرماية الأطباق العين 2019 رائعاً ومبهراً ويحكي تراث الإمارات بصورة مبسطة في عام التسامح، حيث استهل الحفل بكلمات بليغة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس وباني نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي تابع الجميع كلماته المؤثرة عن التسامح. وقدمت تلميذات مدرسة محمد بن خالد لوحات فنية وتراثية راقصة بمصاحبة الأهازيج والأغاني الشعبية، كما قدمت فرقة اليولة بالعين عرضاً تراثياً بالعصي نال إعجاب الحضور.