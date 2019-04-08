لجنة قوانين «دولي الشطرنج» تجتمع في دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تعقد لجنة القوانين بالاتحاد الدولي للشطرنج، برئاسة الحكم الدولي الإماراتي مهدي عبد الرحيم، اجتماعاً اليوم، وذلك بفندق موفنبيك بدبي، ويستمر على مدار يومين، وقال الحكم والمحاضر الدولي مهدي عبد الرحيم: الاتحاد الدولي، بدأ الاجتماعات في جميع اللجان، بعد تشكيلها مؤخراً، واخترنا أن يكون اجتماع لجنة القوانين الدولية في دبي، لمناقشة قوانين اللعبة، والتعديلات التي طرأت عليها مؤخراً، والحالات التحكيمية، التي تظهر في البطولات على مستوى العالم، ومناقشة المقترحات المقدمة من الاتحادات الوطنية، ودراستها والبت فيها والتعديلات المناسبة للعبة. وكان الاتحاد الدولي، قد اختار مهدي عبد الرحيم رئيساً للجنة القوانين، في التشكيل الجديد، بعد الانتخابات التي جرت على هامش الأولمبياد العالمي في جورجيا.