اللجنة الأولمبية تشارك في «عمومية اتحاد التضامن الإسلامي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشارك اللجنة الأولمبية الوطنية في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، والذي يعقد اليوم بمدينة جدة السعودية، لانتخاب رئيس جديد لمجلس إدارة الاتحاد، بجانب مناقشة استعدادات النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي عام 2021.

وسيتم تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً للاتحاد للفترة من 2019 حتى 2021، ويترأس وفد اللجنة الأولمبية محمد بن سليم عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، ويرافقه محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة.

ويسبق «العمومية» اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد للاطلاع على كافة التقارير لاعتمادها. يعقد الاتحاد اجتماعاً بعد الجمعية العمومية برئاسة الأميرعبدالعزيز بن تركي الفيصل لدراسة عدد من الموضوعات المهمة تتعلق بالأنشطة المستقبلية.