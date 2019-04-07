منصور بن محمد يشهد بطولة دبي للملاكمة الاحترافية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ختام بطولة دبي المفتوحة للملاكمة الاحترافية، أول من أمس، في نادي الإمارات للغولف، بحضور بطل العالم في وزن الريشة، الملاكم نسيم حميد، وعدد من الشخصيات الرياضية في عالم الملاكمة، وجمهور غفير تجاوز 1000 متفرج.

وتوج الإيرلندي ديفيد أوليفر جويس بطلاً بحزام وزن الريشة الأوروبي "WBO"، بعد تغلبه على ستيفن تيفاني من فريق إم تي كي العالمي. وظفر النيجيري اليو ليسيسي بالحزام الدولي «WBC»، بعد منافسة مثيرة أمام ريكاردو بلاندون في فئة الوزن الخفيف.

وشهدت النزالات في ختام البطولة، ندية وإثارة كبيرة أمام الجمهور الغفير الذي حضر للاستمتاع بمنافسات البطولة العالمية، والتي تم نقلها مباشرةً عبر قناتي ESPN وIFLTV.

وأعرب أحمد صديقي ممثل نادي راوند 10 للملاكمة، عن سعادته بالنجاح الكبير للبطولة، والتي حظيت بإشادة دولية كبيرة من قبل المهتمين برياضة الملاكمة، مؤكداً أن الحضور الجماهيري الكبير للبطولة، بواقع امتلاء أكثر من 80 % في المنطقة المخصصة، رغم التسويق في فترة قصيرة للبطولة، عبر بعض الإذاعات الأجنبية، إلا أنها شهدت وجوداً متنوعاً من مختلف الأعمار والجنسيات، ومن كافة أطياف المجتمع.

وأشار صديقي إلى أن البطولة نقلت جمالية مدينة دبي على قنوات عالمية، منها IFLTV، والتي تعتبر أكبر قنوات البث المباشر على يوتيوب في الملاكمة، والثانية أكبر قناة رياضية في أمريكا 92 مليون مشاهد فقط على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت صديقي إلى أنهم حرصوا على استقطاب 20 ملاكماً من مختلف أنحاء العالم، ما يسهم في الترويج لدبي، من بينهم الملاكم ماجد النقبي، الذي أبدع وتألق في البطولة، حيث قدم أداء مميزاً، يبشر بمستقبل مشرق لبطلنا الإماراتي، بأن يكون بطلاً عالمياً في حلبات الملاكمة، مشيراً إلى أن ماجد يعتبر من المواهب الواعدة، لا سيما أنه يتسلح بالعزيمة والإصرار من أجل تحقيق أهدافه.

كما توجه صديقي بالشكر إلى شركة توب رانك العالمية، وقناة آي إس بي إن، واللذين بعثا رسالة بنجاح البطولة، مشيراً إلى أن البطولة تعتبر خطوة مهمة في نشر وتعزيز الملاكمة الاحترافية في منطقة الشرق الأوسط بصورة عامة، والخليج بشكل خاص، وتعتبر هذه البداية، من أجل أن يكون الشرق الأوسط في صفحات تاريخ الملاكمة العالمية، مبيناً أن هناك خططاً طموحة لتنظيم بطولات عالمية كبيرة في الاحتراف، سواء في الوزن الثقيل أو بعض الفئات المهمة في الملاكمة، ما سيسهم في وضع المنطقة في مصاف الدولة المتقدمة في رياضة الملاكمة.

وأعرب صديقي عن فخره واعتزازه بفوز النيجيري عليو لاسيسي، الذي تأسس في نادي راوند 10 للملاكمة، حيث تفصل البطل خطوة واحدة عن الوصول إلى بطولة العالم للملاكمة، بعد إنجازه الأخير.