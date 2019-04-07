أبوظبي تشهد تتويج أبطال الموتوسيرف

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

توج الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية أبطال الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم للموتوسيرف والتي أقيمت مساء أمس على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي وبحضور أبطال اللعبة ومحترفي هذه الرياضة وسط أجواء جماهيرية حافلة.

وحققت الجولة الأولى من بطولة العالم للموتوسيرف والتي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية نجاحاً ساحقاً على مدار الأيام الثلاثة الماضية، ولقيت البطولة التي أقيمت على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي تفوقاً فنياً في كافة المراحل والتصفيات المختلفة، وتوج بلقب فئة الرجال التشيكي بيتر بورشكا في حين حل في المركز الثاني مواطنه لوكاس زاهورسكي وثالثاً سبيستسان كوبانيك من سلوفاكيا في حين حققت لقب فئة الفتيات التشيكية مارتينا برابينكوفا وثانياً التشيكية أنيتا سيشيروفد وثالثاً البريطانية أنيا شولي.

وكانت البطولة التي انطلقت مساء الخميس من خلال التصفيات الأولى والتجارب قد استمرت على مراحل مختلفة وأربع جولات رئيسة وبمشاركة وصلت إلى 50 متسابقاً من 14 جنسية ومتسابقة توزعوا على فئتي الرجال والفتيات، وتأهل للمرحلة الأخيرة 12 متسابقاً ومتسابقةً لكل فئة، وأقيمت الجولة النهائية مساء أمس حيث تفوق من خلالها في فئة الرجال، في حين حقق التميز والمراكز الأولى في فئة الفتيات.

حضر مراسم تكريم الفائزين كل من حريز المر بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وسالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية وأحمد إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

من جهته بارك سالم الرميثي مدير عام النادي لكل الفائزين في جولة أبوظبي الافتتاحية للبطولة وأكد أن البطولة قد حققت الأهداف والغاية التي أقيمت من أجلها، وقال الرميثي: مستويات فنية عالية وناجحة حققتها البطولة العالمية، وأكدت نجاحها بالإقبال الكبير للجمهور على متابعة منافسات البطولة، تابعنا الإثارة في كل تصفيات البطولة وأيضاً الندية الكبيرة بين المتسابقين من أجل الوصول إلى الأرقام الأفضل والتأهل للمراحل النهائية من المنافسة.

سباقهنأ حريز المر بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية القائمين على بطولة الموتوسيرف بالنجاح الكبير والتفوق الفني للبطولة، وأكد أن أبوظبي البحري سباق دوماً في استضافة وتنظيم البطولات العالمية واستقطاب الرياضات البحرية الجديدة، وقال حريز: هي بطولة شائقة ورياضة جديدة قادمة وبقوة للانتشار في المنطقة، ونتوقع أن يشارك أبطال إماراتيون في الحدث في الفترة المقبلة وخاصة أنها قد وصلت رسمياً إلى الإمارات عبر البطولة العالمية وتم تعريف جمهور المتسابقين والمحترفين بها، ننتظر حضور أبطالنا للمنافسة ومقارعة الأوائل في هذه الفئة، وأكد حريز أن الرياضة في حال انتشرت محلياً سيكون هناك بطولة محلية بكل تأكيد لهذه الفئة في المستقبل.